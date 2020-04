Nadleśnictwo Świeradów (dolnośląskie) w części zarządzanego terenu wprowadziło zakaz wstępu do lasu - poinformowała rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska. Dodała, że sytuacja ma związek z suszą i pożarami, jakie wybuchają w kompleksach leśnych.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Rzeczniczka wyjaśniła, że zakaz dotyczy trzech leśnictw i będzie on obowiązywał do 30 kwietnia. Dodała, że zakaz został wprowadzony przez nadleśniczego po pożarze, jaki wybuchł na terenie nadleśnictwa 21 kwietnia. Część terenu, jaki został objęty ogniem jeszcze się nie dogasił - przekazała.

W związku z wystąpieniem zagrożenia pożarowego 3. stopnia oraz uszkodzeniem drzewostanów na skutek powstałego pożaru w dniu 21 kwietnia 2020 roku na terenie kompleksu leśnego Wielki Lubański Las wprowadzamy okresowy zakaz wstępu do lasu w Leśnictwach: Platerówka, Przylesie, Lubań do dnia 30 kwietnia 2020 roku - czytamy na stronie nadleśnictwa.



Malinowska zwróciła uwagę, że jeżeli sytuacja pożarowa w lasach nie będzie się poprawiała, nadleśniczowie w kolejnych dniach mogą wprowadzać kolejne zakazy wstępu do lasów.