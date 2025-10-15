Rolnicy mają kolejną szansę na pozyskanie solidnego wsparcia finansowego. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że do 28 listopada 2025 roku można składać wnioski o dofinansowanie na rozwój małych gospodarstw rolnych. To już trzeci nabór w ramach obecnej perspektywy finansowej, a do podziału jest blisko 515 milionów złotych z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.

Do 28 listopada można składać wnioski o dofinansowanie na rozwój małych gospodarstw rolnych (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne i tradycyjne, którzy produkują i przygotowują własne produkty do sprzedaży.

Pomoc przewidziano także dla osób rozpoczynających działalność w ramach krótkiego łańcucha dostaw.

Gospodarstwo nie może przekraczać 300 hektarów, a jego wartość ekonomiczna nie może być wyższa niż 25 tys. euro.

Gospodarstwa ekologiczne i działające w krótkim łańcuchu dostaw mogą otrzymać do 120 tys. zł wsparcia, pozostałe - do 100 tys. zł.

Z dalszej części artykułu dowiecie się, jak złożyć wniosek o to dofinansowanie

Chcesz wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie - czytaj rmf24.pl .

Kto może liczyć na wsparcie?

O pomoc mogą ubiegać się zarówno rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne, jak i tradycyjne, którzy zajmują się produkcją oraz przygotowaniem własnych produktów do sprzedaży. Wsparcie przewidziano także dla osób rozpoczynających działalność w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw.

Ważnym wymogiem jest wielkość gospodarstwa - powierzchnia nie może przekraczać 300 hektarów, a jego wartość ekonomiczna w roku wyjściowym nie może być wyższa niż 25 tysięcy euro. Co więcej, rolnik musi wykazać przychód ze sprzedaży własnych produktów na poziomie minimum 5 tysięcy złotych. Dofinansowanie nie przysługuje gospodarstwom o charakterze wyłącznie naukowo-badawczym.

Ile i na co można otrzymać pieniędzy?

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Gospodarstwa ekologiczne oraz te, które działają w ramach krótkiego łańcucha dostaw, mogą liczyć nawet na 120 tysięcy złotych. W pozostałych przypadkach kwota pomocy wynosi 100 tysięcy złotych. Środki wypłacane są w formie ryczałtu.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na inwestycje budowlane, zakup niezbędnego sprzętu, maszyn czy urządzeń. Warunek jest jeden - realizacja inwestycji musi przełożyć się na wzrost wartości sprzedaży brutto produktów z gospodarstwa co najmniej o 30 procent w stosunku do bazowego przychodu, ale nie mniej niż do poziomu 43 200 złotych.

Jak złożyć wniosek?

Dokumenty można składać od 1 października wyłącznie elektronicznie -za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. To już trzecia taka edycja. W poprzednich dwóch naborach chętnych nie brakowało - łącznie ponad 12 tysięcy rolników złożyło wnioski na kwotę blisko 1,35 miliarda złotych.

Termin składania wniosków mija 28 listopada. Szczegóły i niezbędne informacje dostępne są na stronie ARiMR.