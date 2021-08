Paw albinos zamieszkał na dziedzińcu paradnym puławskiego pałacu Książąt Czartoryskich. Samiec ma całkowicie białe upierzenie. To jedyny taki paw w parku oraz w placówkach kulturalno-muzealnych w regionie lubelskim.

Pawie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców i turystów odwiedzających Muzeum Czartoryskich w Puławach. W sierpniu pojawił się tam paw albinos o śnieżnobiałym upierzeniu. To jedyny taki paw na dziedzińcu paradnym puławskiego pałacu Książąt Czartoryskich i jedyny taki okaz w placówkach kulturalno-muzealnych regionu lubelskiego.

Bezpośrednią przesłanką, aby sprowadzić białego pawia było zainteresowanie, jakim cieszą się ptaki w osadzie pałacowej. Pierwsze pawie indyjskie sprowadziłem z Kozłówki parę lat temu, ponieważ uważałem, że dla pawia teren osady pałacowej jest doskonałym miejscem do życia - powiedział profesor Wiesław Oleszek, dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który jest właścicielem pawia. W pałacu Czartoryskich mieści się główna siedziba IUNG.



Samiec pawia ma całkowicie białe upierzenie. Jest to mutant pawia błękitnego - indyjskiego, którego osobniki od kilku lat zadomowiły się na dziedzińcu paradnym puławskiego pałacu.



Paw albinos został zakupiony przez IUNG z hodowli z Garwolina i kosztował 300 zł. Teraz ptak przebywa w wolierze, wypuszczony zostanie dopiero, kiedy przyzwyczai się do nowego otoczenia.



Jest to samiec dojrzały, w przyszłym roku powinien spacerować po parku i powinien też mieć już piękny, śnieżnobiały ogon. Jak się oswoi, to będzie nową atrakcją dla mieszkańców - dodaje profesor Oleszek.



W tej chwili na terenie osady pałacowej, oprócz bażantów, przebywa 15 pawi, które ciesząc się wolnością spacerują po parku.

W nocy pawie śpią na drzewie, mają wybrane jedno drzewo i tam nocują. W zimie jak jest mroźno, to siadają na dachu pałacu, przy kominach i tam się ogrzewają. Paw to ptak, który może z miejsca frunąć w dowolne miejsce - wyjaśnia profesor Oleszek i dodaje, że wbrew pozorom utrzymanie tych ptaków jest proste i mało kosztowne.



Okres lęgowy pawi przypada na przełom lipca i sierpnia, później samce gubią swoje pióra, które odrastają dopiero jesienią.



Samice osiągają ok. 90 cm długości, samce mogą mieć nawet ponad 2 metry, z czego ponad połowę stanowi ogon. Na czubku głowy samce mają charakterystyczny czubek przypominający koronę.



Koguty osiągają wagę od czterech do sześciu kilogramów, a samice od 2,7 kg do 4 kg.

Śnieżnobiałe ubarwienie mają przedstawiciele obu płci. Inne znane ozdobne mutacje pawia indyjskiego to paw czarnoskrzydły i plamkowany. Pawie żyją od 10 do 25 lat.



