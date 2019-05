Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Patryk Jaki. Z wiceministrem sprawiedliwości i kandydatem PiS do Parlamentu Europejskiego porozmawiamy o jego wyborczych szansach w Krakowie – czy będzie w stanie konkurować z wicepremier Beatą Szydło i prof. Ryszardem Legutką?

Patryk Jaki / Michał Dukaczewski / RMF FM

Nasz gość odpowie też na pytania o nowy "plus" w "piątce Kaczyńskiego" - czy obietnica 500 złotych wsparcia co miesiąc dla osób niepełnosprawnych pomoże partii rządzącej udobruchać protestujących szykujących się do pikiet 23 maja?

Zapraszamy do słuchania i oglądania Porannej rozmowy Roberta Mazurka we wtorek o 8:02!