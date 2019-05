„Była to 15-minutowa rozmowa w której tematem przewodnim było zaostrzenie kar, mówiłem o surowości prawa, o ściganiu tego typu nadużyć seksualnych, zarzucałem instytucjom państwowym, zarzucałem środowisku, krytykowałem Kościół. Kto tego nie zrozumiał - jest mi bardzo brzydko. Podejrzewam, że większość tych, którzy najbardziej się wściekali, szukała okazji, żeby mi przyłożyć” – mówi w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Ryszard Legutko, eurodeputowany PiS. W ten sposób odniósł się do swojej wypowiedzi, w której powołując się na badania stwierdził, że 80 proc. przypadków nadużyć seksualnych w Kościele dotyczy chłopców w wieku 12-17 lat. Eurodeputowany stwierdził, że „”to nie jest żadna pedofilia, to tylko pederastia po prostu”.

Ja nie wiem co jest takiego, co wywołuje opór w tej wypowiedzi. Można się spierać na tematy definicyjne, natomiast sens mojej wypowiedzi był absolutnie jednoznaczny. Jeżeli mówicie, że moja definicja pederastii, czy moje rozumienie pedofilii jest błędne, to pokażcie mi, na czym mój błąd polega - uważa eurodeputowany. Gość Roberta Mazurka zadeklarował też, że nie będzie przepraszał za swoje słowa: Nie wiem kto się poczuł dotknięty i nie ma powodu, żeby się czuł dotknięty. Nie przepraszam, bo nie mam za co - deklaruje kandydat do europarlamentu.

Robert Mazurek, RMF FM: Moim gościem jest prof. Ryszard Legutko, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat do Parlamentu Europejskiego z Krakowa. Bohater ostatnich dni z powodu swojej wypowiedzi, o której tym za sekundę. Najpierw pytanie: Czy widział pan film, który wywołał i skandal i poruszenie i dyskusję o pedofilii?

Prof. Ryszard Legutko: Nie, nie widziałem. Ale też nie wypowiadam się na temat tego filmu.

Rozumiem, ale nie zamierza pan oglądać?

Nie, nie mówię, że nie zamierzam. Nie zdarzyło się, żebym widział.

"Nie zdarzyło się, żebym widział" - lubię takie formuły. Nie zdarzyło się, żebym miał wolne dwie godziny...

Wie pan, ja jestem człowiekiem zajętym i dość pracowitym.

Rozumiem. Czy ma pan zamiar przeprosić za swoje słowa, które wzburzyły wiele różnych środowisk? Tak to ujmę.

Ja nie wiem o jakich słowach pan mówi.

O tym, że "Ponad 80 proc. nadużyć seksualnych dotyczy chłopców w wieku od 12 do 17 lat, to przepraszam bardzo - co to za pedofilia? To nie żadna pedofilia, to pederastia po prostu". Te słowa wzburzyły chyba najwięcej osób.

Rzeczywiście, wywołały atak wściekaliby u niektórych. Natomiast chciałem powiedzieć, że była to 15 minutowa rozmowa, w której tematem przewodnim było zaostrzenie kar, mówiłem o surowości prawa, o ściganiu tego typu nadużyć seksualnych.



