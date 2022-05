Trwają właśnie rozmowy ostatniej szansy między zarządem spółki Polregio - właścicielem czyli urzędami marszałkowskimi województw - a związkami kolejowymi. Czy czeka nas paraliż kolei? Kolejarze zapowiadają, że jeżeli dziś nie dojdzie do porozumienia, w poniedziałek 16 maja rozpoczną strajk.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pracownicy domagają się podwyżek. W sumie chodzi o 700 złotych wyższe pensje w ciągu dwóch lat - w tym roku 400 złotych, w przyszłym 300 złotych. Jak zapowiadają kolejarze, jeśli dziś nie będzie porozumienia w poniedziałek 16 maja - w Polregio rusza strajk generalny.

Jest bardzo duża szansa na to, że kolej jednak nie stanie, a dziś zostanie osiągnięte porozumienie - relacjonuje reporter RMF FM Maciej Sztykiel po rozmowach z pracownikami. Jak zapewnia rzecznik Polregio Aleksanra Bałdys, spółka otrzymała już pisemne deklaracje od większości z 15 marszałków województw , że zgadzają się oni na podwyżki żądane przez kolejarzy. To ważne, bo to właśnie marszałkowie z każdym z województw - oprócz mazowieckiego - zarządzają Polregio.

Na razie żaden z marszałków nie zapowiedział, by nie chciał się zgodzić na wypracowane warunki, ale ostateczną odpowiedź poznamy za kilka godzin.

Jeśli którykolwiek z 15 marszałków nie zgodzi się na podwyżki, to strajk w poniedziałek rozpocznie się tylko w tych województwach, w których nie osiągnięto porozumienia.