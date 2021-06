Jest porozumienie między lekarzami rodzinnymi a Narodowym Funduszem Zdrowia. Chodzi o spór w sprawie kontraktów dla kilkudziesięciu poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które mają wygasnąć wraz z końcem czerwca. Przez to, że teleporad było tam zdecydowanie więcej niż osobistych wizyt, od lipca te poradnie miały nie dostać nowych kontraktów.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie w komunikacie prasowym zapewniła, że pacjenci nie stracą dostępu do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia zostało podpisane w niedzielę 27 czerwca br., a aneksy do umów na udzielanie świadczeń w zakresie POZ, które traciły ważność 30 czerwca 2021, świadczeniodawcy podpiszą w poniedziałek do godz. 12. Będą one przedłużone na 18 miesięcy.

Jak zapewniło w komunikacie Porozumienie "obie strony oświadczyły w części wstępnej porozumienia, że ich zgodnym celem jest zapewnienie dostępności oraz ciągłości udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i dobra jakość tych świadczeń".

Negocjacje będą trwały dalej

Porozumienie, które udało się osiągnąć, dopiero otwiera drogę do dalszych rozmów, przede wszystkim na temat proporcji między teleporadami a osobistymi wizytami. NFZ zapowiada powołanie zespołu, który ustali limity dotyczące porad medycznych na odległość.

Porozumienie Zielonogórskie przypomniało, że jednym z warunków postawionych przez przedstawicieli pracodawców było zapewnienie ministra zdrowia o wycofaniu się z zapowiedzianego karania podmiotów POZ za dużą liczbę teleporad rozwiązaniem umowy. Ponadto PZ poinformowało, że "w dokumencie kończącym negocjacje zapisano, że NFZ po weryfikacji sprawozdawczości przywróci tym podmiotom możliwość pracy w ramach umowy z funduszem".

"Ponadto NFZ wycofa się z planowanych od września 2021 roku nowych zasad finansowania POZ, w zależności od udzielonych teleporad" - wyjaśniło dalej PZ.

Równocześnie wyjaśniło, że jeden z punktów porozumienia dotyczy walki z pandemią.

"Prezes NFZ zobowiązał się do wystąpienia do ministra zdrowia o wdrożenie systemu motywującego dla lekarzy POZ związanego z poprawą poziomu wyszczepialności przeciwko Covid-19" - podało PZ.

Pacjenci skarżą się na nadużywanie teleporad

Zdecydowałem, by z 70 placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, w których udział teleporad wyniósł ponad 90 proc. nie przedłużyć umów - zapowiadał 23 czerwca minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister wskazał, że główną barierą dla pacjentów w dostępie do lekarzy POZ jest w tej chwili nadużywanie teleporad.

Są takie przychodnie, gdzie teleporady zdominowała wszystkie inne formy świadczenia usług i wyparła ten bezpośredni kontakt z pacjentem - powiedział.

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec poinformował, że najwięcej skarg kierowanych obecnie do biura rzecznika dotyczy problemów z dostępnością do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i nadużywania teleporad. Wskazał, że dotyczyło tego ponad 20 tys. z 76 tys. wszystkich skarg, które dotarły do biura rzecznika.