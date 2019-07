Lewica zaproponowała Pakt Senacki, który zakłada, że opozycyjne partie nie będą wystawiały przeciwko sobie kandydatów w wyborach do Senatu. Liderzy SLD, Lewicy Razem i Wiosny proponują spotkania w tej sprawie m.in. szefowi PO i prezesowi PSL.

Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty (C-P), lider Wiosny Robert Biedroń (L), Adrian Zandberg z partii Lewica Razem (C-L) oraz rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska (P) / Piotr Nowak / PAP

W poniedziałek podczas wspólnej konferencji prasowej liderzy Lewicy Włodzimierz Czarzasty (SLD), Adrian Zandberg (Razem) i Robert Biedroń (Wiosna) przedstawili list, który został skierowany do szefa PO Grzegorza Schetyny, prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, przewodniczącej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer oraz prezesa Związku Miast Polskich Zygmunta Frankiewicza.

Ostatnie cztery lata pokazały, jak niebezpieczne jest oddanie pełni władzy w Sejmie, Senacie i Pałacu Prezydenckim w ręce jednej partii. Silna demokracja potrzebuje równowagi. Każda władza musi być poddana kontroli, inaczej przeradza się w dyktat siły. Parlament, w którym rządzący nie muszą się liczyć z opozycją, zmienia się we własną parodię - podkreślono w liście, który odczytał Czarzasty.

Chcemy zabezpieczyć Polskę przed powtórką ostatnich czterech lat. Dlatego proponujemy wszystkim siłom opozycyjnym i obywatelskim przyjęcie Paktu Senackiego. Chcemy, żeby partie opozycyjne nie wystawiały przeciwko sobie kandydatów w senackich okręgach jednomandatowych - napisali politycy Lewicy. Jesteśmy różni, mamy różne poglądy i różne wizje Polski. Łączy nas, jak wierzymy, przekonanie, że absolutna władza jednej partii jest złem. Przyjęcie Paktu Senackiego zapewni demokratyczną różnorodność wyższej izby parlamentu - ocenili. Zwracamy się do Państwa z propozycją rozpoczęcia w tym tygodniu rozmów nad Paktem Senackim - napisali liderzy SLD, Razem i Wiosny.

Czarzasty podkreślił, że spotkania miałyby się odbywać bez żadnych warunków wstępnych. Jesteśmy gotowi jako Lewica wystawić w 100 okręgach senackich swoich kandydatów, ale wiemy, że jeżeli zrobi to Lewica, jeżeli zrobi to PSL, jeżeli zrobi to Koalicja Obywatelska, efekt będzie taki, że głosy ludzi myślących o przyszłości naszego kraju, rozproszą się i w tym momencie będą wybierani kandydaci siły rządzącej w tej chwili - powiedział szef Sojuszu.

Zaapelował też do liderów opozycji, aby wstrzymali się z ogłaszaniem nazwisk kandydatów do Senatu do momentu spotkania i do momentu przyjęcia ustaleń. Jeżeli te ustalenia nie będą miały miejsca, jeżeli spotkanie nie nastąpi, a my dzisiaj będziemy się kontaktowali ze wszystkimi osobami, które wyczytałem, albo każda partia będzie oddzielnie zgłaszała swoje kandydatki i kandydatów na senatorów, to uważamy, że bitwa ta zanim się rozpocznie może być przegrana - dodał Czarzasty. Lewica nie powstała po to, żeby przegrywać. Lewica również chce współpracy w tym względzie - zaznaczył.

Swój apel wystosował też Robert Biedroń. Dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby zaapelować do wszystkich Polek i Polaków, a szczególnie tych, którzy będą w nadchodzących wyborach prowadzili kampanię wyborczą, do tych wszystkich, którzy widzieli obrazki z Białegostoku i ostatnia zajścia podczas marszu w Białymstoku, którzy pamiętają śmierć Pawła Adamowicza, którzy pamiętają przemoc, o której każdego dnia możemy czytać, słyszeć i oglądać w mediach, żebyśmy na czas kampanii wyborczej odłożyli tę przemoc, odłożyli, nienawiść i podziały i zaczęli rozmawiać ze sobą - mówił lider Wiosny.

Jak dodał, szczególnie na opozycji potrzebny jest dialog. Ten pakt, Pakt Senacki jest zaproszeniem do dialogu. Mamy nadzieję, że te zaproszenie zostanie przyjęte przez naszych przyjaciół i przyjaciółki po demokratycznej stronie, że znajdziemy wspólny mianownik. Nie może to być wojna podjazdowa, nie może to być wojna, w której będą straty po jednej czy po drugiej stronie, że będziemy się przeciągać w jedną czy drugą stronę - podkreślił Biedroń.

Ważne, żeby dzisiaj to, co stworzyliśmy, te bloki, które pójdą po opozycyjnej stronie, żeby szły pod mianownikiem wartości i programu, żebyśmy nie tworzyli niepotrzebnych konfliktów, bo my na opozycji dobrze wiemy czym jest przemoc, czym jest dyskryminacja, czym są kłótnie i to do niczego dobrego nie prowadzi, wiemy, kto z tego się cieszy, wiemy, kto tylko czeka na takie momenty - powiedział. My dzisiaj wyciągamy rękę, przepraszamy i prosimy o wybaczenia, jeśli popełniliśmy jakieś błędy, powiedzieliśmy o jedno słowo za dużo, ale apelujemy o to, żeby ta kampania była prowadzona w sposób fair, bo my lubimy grać fair, chcemy grać fair na opozycji i w polskiej polityce - podkreślił.

Adrian Zandberg dodał, że na opozycji są oczywiste różnice. Jest jasne, że nie pokochamy się i nie rzucimy się sobie w ramiona z Grzegorzem Schetyną, ale ordynacja wyborcza do Senatu stawia bardzo praktyczne wyzwanie - jeżeli Pakt Senacki, który proponujemy, nie zostanie przyjęty, to nadzwyczajniej świecie będzie to oznaczało zwycięstwo partii rządzącej na taką skalę, która dziś wielu wydaje się niewyobrażalna - ocenił. Mam nadzieję, że znajdziemy po stronie konserwatystów, po stronie liberałów odwagę do tego, żeby usiąść do tych rozmów - zaznaczył szef Lewicy Razem.

PO zadowolona

Rzecznik PO Jan Grabiec pytany na konferencji prasowej w Sejmie, czy jego partia przystąpi do rozmów ws. Paktu Senackiego, powiedział że Platformę cieszy deklaracja lewicy. Platforma Obywatelska deklarowała już po wyborach do Parlamentu Europejskiego, że musimy pracować nad jak najszerszą koalicją na listach do Sejmu i również nad współpracą, jeśli chodzi o listy do Senatu - podkreślił Grabiec.

Jak zaznaczył, jeśli chodzi o listy do Sejmu to "decyzje poszczególnych partii sprawiły, że Koalicja Obywatelska idzie w ramach tej koalicji w dotychczasowym składzie do wyborów". Natomiast oczywiście otwarta jest możliwość budowania poparcia dla kandydatów opozycyjnych w taki sposób, by nawzajem nie odbierali sobie głosów - powiedział Grabiec.