Opiekujesz się chorym rodzicem i jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym? Możesz otrzymać zasiłek opiekuńczy z ZUS. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, jakie dokumenty złożyć i ile wynosi świadczenie.

/ Shutterstock

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które muszą zająć się chorym członkiem rodziny, w tym także rodzicem. Prawo do zasiłku mają osoby objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, czyli najczęściej pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę lub zleceniobiorcy.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy za opiekę nad rodzicem?

Zasiłek przysługuje również wtedy, gdy opiekun nie mieszka na stałe z rodzicem, ale faktycznie sprawuje nad nim opiekę. Istotne jest także, że jeśli w gospodarstwie domowym chorego rodzica mieszkają inne osoby, muszą one być niezdolne do zapewnienia opieki - na przykład z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, konieczne jest przedstawienie dwóch dokumentów:

zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza konieczność sprawowania opieki nad chorym rodzicem,

wypełnionego druku Z-15B, który należy złożyć u pracodawcy.

Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać dane osoby chorej, osoby sprawującej opiekę oraz okres, w którym opieka będzie sprawowana.

Kluczowe znaczenie gospodarstwa domowego

Warunkiem wypłaty zasiłku jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z osobą chorą w okresie wskazanym na zwolnieniu lekarskim. ZUS podkreśla, że miejscem sprawowania opieki może być zarówno mieszkanie osoby chorej, jak i opiekuna. Ważne jednak, by w gospodarstwie domowym nie było innych członków rodziny, którzy mogliby zapewnić opiekę.

Za członków rodziny, których obecność jest brana pod uwagę, uznaje się m.in. małżonka, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci powyżej 14. roku życia - pod warunkiem, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z osobą ubezpieczoną.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w wysokości 80 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność sprawowania opieki. Świadczenie przysługuje za każdy dzień wskazany na zwolnieniu lekarskim, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Maksymalny okres pobierania zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym rodzicem wynosi 14 dni w roku kalendarzowym.