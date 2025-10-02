Złota 44 w Warszawie jest uznawana za najwyższy budynek mieszkalny w Unii Europejskiej, ale wkrótce straci ten tytuł. W hiszpańskim Benidorm budowany jest TM Tower, który osiągnie wysokość 230 metrów.
TM Tower wkrótce stanie się najwyższym budynkiem mieszkalnym w Unii Europejskiej. Odbierze ten tytuł warszawskiemu wieżowcowi Złota 44, który ma 192 metry wysokości.
Nowy budynek osiągnie wysokość 230 metrów i zaoferuje luksusowe apartamenty z widokiem na Morze Śródziemne.
Benidorm, popularna miejscowość turystyczna, już wkrótce wzbogaci się o nowy symbol luksusu i nowoczesnej architektury. TM Tower, którego budowa ruszy jeszcze w tym roku, ma być gotowy w drugiej połowie 2028 roku. Nowy apartamentowiec stanie w prestiżowej lokalizacji - zaledwie 50 metrów od plaży.