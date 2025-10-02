TM Tower będzie liczyć 64 piętra i pomieści 260 mieszkań - od kompaktowych studiów po przestronne apartamenty z czterema sypialniami. Projekt budynku inspirowany jest organicznymi formami koralowców, co nada mu wyjątkowy wygląd.

Luksusowe apartamenty

Na mieszkańców czekać będą liczne udogodnienia: ekskluzywne spa, siłownia, kino, żłobek, panoramiczne tarasy, baseny oraz bar z obserwatorium astronomicznym na szczycie wieżowca. Przestrzenie wspólne znajdą się głównie w dolnych kondygnacjach i będą dostępne również dla osób z zewnątrz.

TM Tower powstaje z myślą o stałych mieszkańcach Benidorm, a nie wyłącznie o turystach. Górne piętra przeznaczone będą na prywatne apartamenty, które nie będą dostępne na wynajem krótkoterminowy. Turyści będą mogli korzystać z mieszkań tylko za zgodą właścicieli i zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zainteresowanie inwestycją jest ogromne - już w kilka dni po ogłoszeniu sprzedaży zarezerwowano ponad 25 proc. apartamentów. Ceny zaczynają się od 530 tysięcy euro, a najdroższe lokale kosztują nawet 3,5 miliona euro. Budżet inwestycji wynosi 140 milionów euro.

Najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej jest Varso Tower w Warszawie i wznosi się on na 310 metrów wysokości. Z kolei najwyższym budynkiem w Europie jest Łachta Centr w Petersburgu i ma 462 metry wysokości.



