Przy ul. Wyszyńskiego w Olsztynie doszło do awarii sieci ciepłowniczej, kilkanaście bloków w tej okolicy pozostaje bez ciepłej wody i ogrzewania. Jak podają służby miejskie: awaria może zostać usunięta do godzin popołudniowych w środę.

Portal miejski informujący o awariach i wypadkach w Olsztynie bezpieczny.olsztyn.eu podaje, że w godzinach popołudniowych przy ul. Wyszyńskiego w Olsztynie doszło do uszkodzenia magistrali ciepłowniczej. W związku z tym ciepłej wody i ogrzewania nie ma w blokach przy ul. Piłsudskiego 60A-C oraz przy ul. Augustowskiej 3, 5A-C a także w 14 budynkach przy ul. Wyszyńskiego - nr 15 oraz 5 z literami: A, C-K, M-O.



"Przewidywany czas usunięcia awarii może przedłużyć się nawet do godzin wieczornych dnia 11 grudnia" - podały w komunikacie miejskie służby.



Awaria sieci ciepłowniczej dotyczy też: ul. Kościuszki 92, Nowej Niepodległości 1 i 3 oraz Pstrowskiego 3. W tych budynkach także nie ma ciepłej wody i ogrzewania, a usunięcie awarii zapowiadane jest dopiero na jutrzejsze popołudnie.



We wtorek wieczorem w Olsztynie temperatura spadła do -2 st. C.