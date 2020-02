Prezydent Francji Emmanuel Macron od poniedziałku będzie przebywał z dwudniową oficjalną wizytą w Polsce. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz z premierem Mateuszem Morawieckim. Głównymi tematami rozmów Macrona i Dudy będą: NATO, relacje z Ukrainą oraz przyszłość Trójkąta Weimarskiego.

Prezydent Francji od poniedziałku z oficjalną wizytą w Polsce / PAP/Abaca





Będzie to pierwsza wizyta prezydenta Macrona w Polsce. Prezydentowi będą towarzyszyć ministrowie: gospodarki i finansów Bruno Le Maire, minister ds. sił zbrojnych Florence Parly, minister ds. transformacji ekologicznej Elizabeth Borne. Polska będzie 21. krajem z 27 krajów UE odwiedzonym przez prezydenta Macrona.



Wizyta Emmanuela Macrona rozpocznie się od oficjalnego powitania przez Andrzeja Dudę przed południem na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Następnie zaplanowano rozmowy prezydentów w "cztery oczy", rozmowy plenarne oraz wspólną konferencję prasową. Później prezydent RP wyda śniadanie na cześć francuskiego gościa.



Przed godz. 15 z Macron spotka się z premierem Morawieckim oraz ministrami jego rządu, a następnie z marszałkami Sejmu i Senatu: Elżbietą Witek i Tomaszem Grodzkim.



Na poniedziałkowy wieczór przewidziane jest spotkanie Emmanuela Macrona ze społecznością francuską w Warszawie oraz intelektualistami i środowiskami kulturalnymi.



Drugiego dnia wizyty, we wtorek, Macron będzie przebywał w Krakowie, gdzie zwiedzi Zamek Królewski na Wawelu. Wygłosi też wykład dotyczący relacji polsko-francuskich oraz wizji UE na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Okazja do pogłębienia polsko-francuskich relacji



Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski w rozmowie z PAP i IAR zwrócił uwagę, że pierwsza po wielu latach wizyta prezydenta Francji w Polsce odbędzie się pierwszego dnia roboczego w UE po brexicie. Jak dodał, brexit wpłynie na zwiększenie wpływu pięciu dużych stolic Europy kontynentalnej, w tym Paryża, Berlina, Rzymu, Madrytu oraz Warszawy.

W takim układzie kontynentalnej Europy dialog polsko-francuski jest niezbędny do tego, żeby UE dobrze funkcjonowała, żeby także podejmowała decyzje długofalowe - powiedział minister.



Myślę, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby ten pogłębiony dialog polsko-francuski uruchomić po, nie ukrywajmy, latach pewnego marazmu. Teraz mamy szansę także na to, żeby na najwyższym szczeblu ten dialog polityczny polsko-francuski się toczył - dodał Szczerski. Wśród najważniejszych tematów rozmów prezydentów Polski i Francji wymienił przyszłość NATO i relacji transatlantyckich, także w kontekście UE.



Według Szczerskiego innym istotnym tematem rozmów będzie sytuacja na Ukrainie oraz rozwój prac w ramach formatu normandzkiego (Ukraina, Francja, Niemcy, Rosja) i procesu mińskiego.

Chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób Francja dzisiaj ocenia postęp prac w formacie normandzkim i procesie mińskim - mówił minister. Jak dodał, obaj przywódcy mają poruszyć też kwestie dotyczące przyszłości Trójkąta Weimarskiego (Polska, Niemcy, Francja). Uważamy, że nadszedł czas, żeby Trójkąt Weimarski rzeczywiście także na najwyższym szczeblu odnowić - podkreślił.



Mamy nadzieję, że dobra dyskusja w Polsce przełamie ten impas i będziemy mogli spodziewać się w najbliższym czasie zaproszenia i tego, że szczyt Trójkąta Weimarskiego rzeczywiście się odbędzie, bo przyszłość Europy, relacji euroatlantyckich, relacji UE-USA, polityki ukraińskiej, polityki wobec Rosji jest znakomitym polem do rozmów w trójkącie między Warszawą, Berlinem a Paryżem - mówił.

Mogą pojawić się tematy globalne



Wśród tematów rozmów Szczerski wymienił też bezpieczeństwo technologiczne, kwestię powstania sieci 5G oraz politykę rozszerzenia UE i NATO. Będziemy przekonywać partnerów francuskich do tego, żebyśmy pozostawili otwarte drzwi dla państw, które aspirują do członkostwa w UE oraz NATO - podkreślił minister. Jako istotny temat rozmów wskazał także politykę klimatyczną oraz konieczność sprawiedliwej transformacji energetycznej.



Szczerski wyraził także nadzieję, że podczas wizyty prezydenta Francji w Polsce zostanie podpisany program wykonawczy do partnerstwa strategicznego. Mamy nadzieję, bo taki jest plan, że będziemy gotowi do tego, żeby podczas tej wizyty podpisać w Polsce, w Warszawie, wieloletni program współpracy polsko-francuskiej, czyli program wykonawczy do partnerstwa strategicznego, które zostało zawarte między Polską a Francją - powiedział szef gabinetu prezydenta.



Według Centrum Informacyjnego Rządu rozmowy premiera Morawieckiego z prezydentem Macronem dotyczyć będą "najważniejszych kwestii z zakresu relacji polsko-francuskich oraz bieżących spraw z agendy europejskiej i międzynarodowej". "Liczymy, że wizyta stanowić będzie impuls do wzmocnienia współpracy gospodarczej oraz współpracy w sferze wojskowej" - podkreślono.



Według CIR spotkanie ma być okazją do przedstawienia stanowisk Polski w kwestii polityk UE, takich jak wieloletni budżet UE na lata 2021-2027, polityka klimatyczna, polityka przemysłowa, rozszerzenie UE, relacje ze wschodnim sąsiedztwem, jak i w kontekście bieżącej agendy międzynarodowej. Premier zaprezentuje też polskie propozycje dotyczące pogłębionej współpracy w zwalczaniu oszustw podatkowych w UE.

Francja chce budować nowe relacje z Polską



Emmanuel Bonne, doradca francuskiego prezydenta, który jest odpowiedzialny za przygotowanie jego wizyty w Polsce w czwartek mówił o konieczności nowego otwarcia w relacjach z Polską. To ważna, symboliczna i długo oczekiwana wizyta francuskiego prezydenta w Polsce - podkreślał. Zapewnił, że wbrew powszechnemu przekonaniu Polskę i Francję wiele łączy: m.in. polityka przemysłowa, fiskalna oraz dotycząca konkurencyjności, jak również współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa.



Jako główny cel wizyty prezydenta Macrona w Polsce Bonne wymienił "wyjaśnienie stanowiska Francji w kluczowych dla Europy sprawach: rozszerzenia Unii Europejskiej, relacji z Rosją oraz NATO". Polska jest ważnym krajem w UE o strategicznej pozycji geopolitycznej, bez Polski nie można prowadzić skutecznej polityki przemysłowej, klimatycznej czy obronnej - zaznaczył Bonne.



Bonne powiedział też, że wizyta w Polsce francuskiego prezydenta ma charakter polityczny i nie jest przewidywane podpisywanie kontraktów, ale - jak zaznaczył - odbędą się rozmowy na szczeblu ministrów na temat długoterminowych projektów polsko-francuskich. Sprecyzował, że chodzi o projekty związane z branżą lotniczą, wojskowością, koleją, energetyką, w tym zwłaszcza energetyką jądrową na poziome współpracy z francuskim koncernem energetycznym EDF.



Bonne podczas konferencji prasowej powtarzał kilkakrotnie, że "praworządność nie jest tematem w bilateralnych relacjach polsko-francuskich". Ocenił, że "praworządność jest tematem w relacjach Polski z Unią Europejską oraz na różnych forach instytucji unijnych oraz Rady Europy. Oczywiście temat jest ważny i Francja wspiera politykę Komisji Europejskiej w tym zakresie, ale to nie Francja ma zarzuty wobec Polski. Tu są inne instytucje, jak Komisja Wenecka czy Rada Europy - dodał.