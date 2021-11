​Narodowe Święto Niepodległości - wyjątkowy dla Polaków dzień. 11 listopada w szczególności przypominamy o naszych Rodakach, którzy swą postawą dali wyraz idei, że Ojczyzna to powinność, Ojczyzna to odpowiedzialność. Szczególnie teraz, gdy siła czwartej fali epidemii narasta, trzeba to mocno akcentować. Szczepiąc się, przestrzegając zasad sanitarnych - działamy w imię dobra wspólnego. Chcemy przypomnieć, że na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za aktualną sytuację. Dlatego tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Małopolsce połączone będą z akcją "Szczepimy się dla Niepodległej" - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita, ich główny organizator.

REKLAMA