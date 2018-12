Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym umożliwiającą sędziom SN i NSA, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu, jednocześnie TSUE zablokował tzw. czystkę emerytalną wśród sędziów SN. Policja rozpocznie kolejne poszukiwania ciała Iwony Wieczorek w Gdańsku - będą to obszary do tej pory niesprawdzane. Astronomowie odkryli najdalszy ze znanych obiekt Układu Słonecznego. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zapowiedziała głosowanie ws. umowy brexitowej w styczniu. Taki był poniedziałek w Polsce i na świecie. Specjalnie dla Was zebraliśmy najważniejsze informacje z tego dnia.

Prezydent podpisał nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym

Prezydencki minister Paweł Mucha poinformował, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym.

Nowelizacja dotyczy przepisów ustawy o SN z grudnia 2017 roku, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z nowelą, sędzia SN albo sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przeszedł w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia na podstawie obecnych przepisów, z dniem wejścia w życie tej nowelizacji powraca do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia 2018 roku. Służbę na stanowisku sędziego SN albo sędziego NSA uważa się za nieprzerwaną - głosi nowelizacja.

Sędziowie ci, mogą jednak pozostać w stanie spoczynku jeśli w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji złożą oświadczenie, że mają taką wolę; oświadczenie ma być składane prezydentowi za pośrednictwem Krajowej Rady Sądownictwa.

Nowela zakłada też, że jeśli na jej podstawie do pełnienia urzędu w Sądzie Najwyższym powrócił sędzia, który zajmował stanowisko I prezesa SN lub prezesa SN, kadencję uważa się za nieprzerwaną. Regulacje dotyczą I prezes SN Małgorzaty Gersdorf oraz dwóch prezesów Izb SN - Stanisława Zabłockiego i Józefa Iwulskiego.

Makabryczne zbrodnie w Ciecierzynie. Śledczy ujawniają nowe wstrząsające szczegóły

Jest tymczasowy areszt dla ojca czworga dzieci, których ciała i szczątki znaleziono w Ciecierzynie na Opolszczyźnie. Od piątku w areszcie jest również 27-letnia matka dzieci: kobieta usłyszała dotąd zarzut zabójstwa jednego noworodka, ale w najbliższych dniach prokuratura chce postawić jej zarzuty zabójstw kolejnych dzieci. Prokuratura oficjalnie potwierdziła w poniedziałek, że w Ciecierzynie znaleziono ciała i szczątki 4 noworodków.

Śledczy ujawnili również nowe wstrząsające szczegóły zbrodni.

Jak donosił reporter RMF FM Marcin Buczek, schemat działania Aleksandry J. był zawsze ten sam. Kobieta rodziła dzieci w domu, w wannie. Zaraz po porodzie chowała noworodki w reklamówce. Tam się dusiły.

Pierwsze dziecko kobieta zakopała na podwórku przy domu. Trzy kolejne ukryła w piecu w pomieszczeniu gospodarczym.

O ujawnionych przez prokuraturę szczegółach makabrycznej zbrodni - a także o tym, w jaki sposób została ujawniona

Nowy trop ws. zaginięcia Iwony Wieczorek?

Będą kolejne poszukiwania ciała Iwony Wieczorek w Gdańsku - dowiedzieli się reporterzy RMF FM Kuba Kaługa i Paweł Balinowski. Kobieta zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Policja zacznie poszukiwania we wtorek rano.

Funkcjonariusze na razie nie informują, które dokładnie tereny będą przeszukiwane. Wiadomo jedynie, że będzie to obszar, który do tej pory nigdy nie był sprawdzany w związku ze sprawą Iwony Wieczorek. Policja nie podaje dokładnej lokalizacji, bo nie chce, by poszukiwania zostały zakłócone.



Blokada czystki emerytalnej w Sądzie Najwyższym: TSUE podtrzymał decyzję

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzymał swą wcześniejszą decyzję ws. zablokowania wzbudzających kontrowersje zmian w polskim Sądzie Najwyższym.

Chodzi o zawieszenie przepisów odsyłających w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, przywrócenie do pracy tych przesuniętych już w ten sposób w stan spoczynku i wstrzymanie mianowań na miejsca tych sędziów.

Takie postanowienie zabezpieczające TSUE wydał w październiku w związku ze skargą Komisji Europejskiej na Polskę. Teraz wydał ws. zabezpieczenia orzeczenie ostateczne, w którym podtrzymał wcześniejsze decyzje.

Gmach Sądu Najwyższego / Mariusz PIekarski / Archiwum RMF FM

Astronomowie odkryli najdalszy ze znanych obiekt Układu Słonecznego! Poznajcie "Farout"

Międzynarodowa Unia Astronomiczna ogłosiła odkrycie najdalszego dotąd obiektu Układu Słonecznego!

Ciało niebieskie o symbolu 2018 VG18 to planeta karłowata o średnicy około 500 kilometrów, oddalona od Słońca około 120 razy bardziej niż Ziemia i okrążająca naszą gwiazdę w czasie ponad 1000 lat.

Planeta została nazwana odpowiednio do sytuacji: "Farout".

Warszawa: Samochód wjechał w przystanek. Cztery osoby ranne

Cztery osoby zostały w poniedziałek ranne w wypadku na trasie W-Z w Warszawie. Samochód osobowy marki BMW wjechał w przystanek autobusowy, na którym czekało kilkanaście osób. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Do wypadku doszło około godz. 15 w pobliżu pl. Zamkowego na jezdni w kierunku Pragi. Kierowca osobowego BMW z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z trasy i wjechał w przystanek "Stare Miasto".



Szumowski o leku na SMA: Wszyscy polscy pacjenci będą leczeni

Szumowski o leku na SMA: Wszyscy polscy pacjenci będą leczeni Michał Dukaczewski /RMF FM

"To jest straszna choroba - horror. Dziecko nie siądzie do Wigilii, przestaje siedzieć, przestaje chodzić, przestaje łykać, oddychać i w końcu umiera. Rodzice na to patrzą, patrzą jak ich dziecko umiera w ciągu roku, dwóch lat i są kompletnie bezradni. Od roku mamy nowy lek - dramatycznie drogi. (...). To jest dla mnie wyjątkowa informacja. Możemy uratować życie tych dzieci. Cała polska populacja, wszyscy pacjenci będą leczeni w Polsce" - tak o refundacji nowego leku przeciwko rdzeniowemu zanikowi mięśni mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski.



Robert Mazurek pytał też swojego gościa o domniemaną uległość wiceministra Czecha wobec koncernu Adamed. Według "Gazety Wyborczej" polityk miał wpisać na listę leków refundowanych 14 leków generycznych tej firmy, choć nie wynegocjowano na nie niższej ceny. Koncerny przychodzą z nową propozycją, których nie publikujemy, ale które zmieniają nasze decyzje. Nie idziemy na pasku koncernów farmaceutycznych. Koncerny płaczą, że ich dociskamy do ściany, po to, żeby polscy pacjenci mieli tanie leki- tak o nowej liście leków refundowanych mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski w Porannej rozmowie w RMF FM.



Lek na SMA będzie refundowany. "Chcemy dać tym dzieciom żyć" Już za kilkanaście dni chorzy na rdzeniowy zanik mięśni dostaną szanse na leczenie nowym preparatem - jedynym zarejestrowanym lekiem na SMA. Lek od nowego roku będzie refundowany - ogłosił w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Dwa lata więziona w piwnicy, gwałcona przez męża. Kolejni oskarżeni ws. dramatu na Kaszubach

Dwa lata była więziona przez męża w piwnicy domu w kaszubskiej wiosce. Gdyńska prokuratura oskarżyła trzech mężczyzn o wielokrotne zgwałcenie kobiety. Według ustaleń śledczych, kobietę miał gwałcić mąż. Pozwalał też na to dwóm braciom oraz znajomemu.

Dramat więzionej kobiety miał miejsce w małej kaszubskiej wiosce Parszczyce. Mieszkający w niej mężczyzna Mariusz S. przez cztery lata (od 2006 do 2010 roku) znęcał się nad swoją żoną. Przez dwa lata kobieta była więziona w piwnicy. Bito ją, głodzono i wielokrotnie gwałcono. Gwałtów dopuszczał się zarówno mąż, jak i - za jego przyzwoleniem - inne osoby.



"Uniemożliwił dokonanie większej masakry". Media o Polaku, który zginął w Strasburgu

Strasburg i cała Francja opłakują piątą ofiarę ataku islamskiego terrorysty - tak francuskie media komentują śmierć Bartosza Niedzielskiego - Polaka, który w bohaterski sposób uniemożliwił napastnikowi dokonanie dużo większej masakry. We wtorek 36-latek został ciężko ranny w głowę podczas ataku terrorystycznego w Strasburgu. Od czasu ataku znajdował się w szpitalu w stanie śpiączki. Wczoraj zmarł.

Theresa May: Głosowanie ws. umowy brexitowej w styczniu

Rząd w Londynie planuje ponownie rozpocząć debatę nad projektem umowy regulującej wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w drugim tygodniu stycznia. Głosowanie nad dokumentem odbędzie się tydzień później. Takie informacje przekazała w poniedziałek premier Theresa May.

Wcześniej za drugim referendum ws. brexitu opowiedziało się otwarcie dwóch byłych szefów rządu w Londynie: John Major i Tony Blair. Scenariusz ten popiera również wielu posłów w Izbie Gmin.

Kiedy i gdzie na polskich drogach pojawią się nowe fotoradary?

Nowe fotoradary mają się pojawić w ciągu dwóch lat na polskich drogach. Przetarg w sprawie rozstawienia nowych fotoradarów przygotowuje resort infrastruktury. Jutro Inspekcja Transportu Drogowego podpisze umowę na dofinansowanie zakupu ponad 350 urządzeń do pomiaru prędkości oraz urządzeń rejestrujących wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Trwają analizy, które mają pokazać, gdzie należy postawić urządzenia.



Kluzik-Rostkowska: Schetyna jest dobrym szefem PO. Jego charyzma tkwi w skuteczności

"Ja uważam, że Grzegorz Schetyna jest bardzo dobrym szefem Platformy Obywatelskiej. Jego charyzma tkwi w skuteczności" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM posłanka PO Joanna Kluzik-Rostkowska. "Lider powinien być skuteczny i powinien umieć do siebie przekonywać. Ja bardzo lubię Władka Kosiniaka, ma świetne wystąpienia, ale jest liderem partii, która ma kilka procent poparcia, a Grzegorz Schetyna jest liderem partii, która ma większe poparcie" - dodała. "Platforma Obywatelska jest bardzo demokratyczną partią, były wybory, wygrał je Grzegorz Schetyna. Wszyscy z nim współpracujemy i koniec, kropka" - zaznaczyła.

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM padł także temat obniżenia bonifikaty przez stołecznych radnych. "Problem wziął się z ustawy rządowej, przegłosowanej w lipcu 2018 roku. PiS postanowił wycofać się z użytkowania wieczystego na rzecz własności. Rozpisał to w ustawie na 20 lat" - mówiła Kluzik-Rostkowska.

"Kiedy PiS bardzo populistycznie wystąpił z propozycją, żeby grunty, których właścicielem jest miasto, żeby tam obowiązywała bonifikata 98 proc., to ten sam PiS w swojej ustawie rządowej zapisał bonifikatę na poziomie 60 procent. W piekle powinni się poniewierać wszyscy, którzy za tą 98-procentową bonifikatą głosowali. Było to tuż przed wyborami. Jedyni, którzy nie trafią do piekła to jest Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz jej skarbnik miasta, którzy bardzo przytomnie przekonywali wtedy wszystkich, którzy mieli wtedy głosować na tak, albo na nie, że 98-procentowa bonifikata jest szaleństwem" - dodała.

Święta droższe niż rok temu. Więcej zapłacimy m.in. za ryby

Kilkadziesiąt złotych więcej niż przed rokiem, zapłaci polska rodzina za świąteczne jedzenie. Według Polskiej Federacji Producentów Żywności, ceny od grudnia ubiegłego roku, wzrosły średnio o 4-5 procent. Stabilne są wciąż ceny oleju rzepakowego i mąki.



Największy wzrost cen widać w przypadku ryb, w tym świątecznego karpia, owoców, warzyw i masła. Za kilogram karpia zapłacimy w tym roku nawet 20 złotych.



Kontuzja Bartosza Kurka

Bartosz Kurek kontuzjowany! Najlepszy polski siatkarz, MVP mistrzostw świata i jeden z najlepszych zawodników na świecie opuścił boisko podczas wczorajszego meczu Jastrzębski Węgiel - Onico Warszawa. Jak zapewnia lekarz drużyny ze stolicy, Kurka czeka przerwa w grze, która nie będzie długa.

Bartek ma niewielkie uszkodzenie mięśni brzucha, delikatnie i częściowo naderwał mięsień skośny zewnętrzny. Zastosowaliśmy odpowiednie środki i wiemy już, że jego przerwa w grze nie będzie długa - powiedział cytowany na stronie Onico Warszawa lekarz drużyny, Grzegorz Adamczyk.



Pożar hali we Wrocławiu. Dogaszanie może trwać kilka dni

37 zastępów straży pożarnej gasiło pożar hali magazynowej we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej, w której znajduje się sortownia plastików. Dwie osoby zostały ranne - to druhowie ochotniczej straży pożarnej, którzy brali udział w akcji.



Losowanie Ligi Mistrzów: Robert Lewandowski spotka się ze starym znajomym

W szwajcarskim Nyonie rozlosowano pary 1/8 finału Ligi Mistrzów. W najciekawszej parze Manchester United zmierzy się z Paris Saint-Germain. Emocji nie powinno też zabraknąć w rywalizacji Atletico Madryt z Juventusem Turyn. Uwagę polskich kibiców przyciągnie zaś szczególnie starcie Bayernu Monachium Roberta Lewandowskiego z ubiegłorocznym finalistą LM Liverpoolem.

Trofeum dla zwycięzców Ligi Mistrzów prezentowane podczas uroczystości losowania w Nyonie / SALVATORE DI NOLFI / PAP/EPA

Losowanie Ligi Europejskiej: "Polskie" Napoli vs FC Zurich, najciekawszy pojedynek Lazio z Sevillą

SSC Napoli Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego kontra FC Zurich. To jedno z rozstrzygnięć losowania par 1/16 finału Ligi Europejskiej, które odbyło się w szwajcarskim Nyonie. Najciekawiej zapowiada się w tej rundzie rozgrywek rywalizacja Lazio Rzym z Sevillą.

Miss Universe 2018. Po raz pierwszy w historii w konkursie wzięła udział transseksualistka

Catriona Gray z Filipin zdobyła koronę Miss Universe 2018. W konkursie, który odbył się w Bangkoku, pokonała 93 reprezentantki innych krajów - w tym Miss Hiszpanii Angelę Ponce: pierwszą transseksualistkę walczącą o tytuł Miss Universe.