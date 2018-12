W Katowicach po długich negocjacjach zakończył się szczyt klimatyczny COP24, polscy skoczkowie zdominowali konkursy Pucharu Świata w Engelbergu, a "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego zdobyła aż 5 statuetek Europejskich Nagród Filmowych. Ponadto Prawo i Sprawiedliwość w sobotę miało swoją konwencję, a zielone drzewka od RMF FM trafiły do słuchaczy w Poznaniu i Szczecinie. O tych wydarzeniach było głośno w weekend.

Podsumowanie weekendu / PAP/EPA / PAP/EPA

Wysyp "Europejskich Oscarów" dla Polaków

To był świetny weekend dla polskiego kina. Można mówić o prawdziwym triumfie "Zimnej wojny" na rozdaniu Europejskich Nagród Filmowych. Film zgarnął statuetki w kategoriach: najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepsza aktorka pierwszoplanowa, scenarzysta roku i najlepszy montaż. "Europejskim Oscarem" została też nagrodzona polsko-hiszpańska animacja "Jeszcze jeden dzień", która powstała na podstawie książki Ryszarda Kapuścińskiego.



W sobotę w Morągu ewakuowano 6 tysięcy ludzi

W sobotę przeprowadzono ewakuację mieszkańców Morąga w woj. warmińsko-mazurskim. Było to związane z usuwaniem pocisków z czasów II wojny światowej. Niewybuchy znaleziono na terenie jednostki wojskowej. Ładunki zostały zdetonowane na poligonie w Orzyszu.

Konwencja PiS: „Jesteśmy bijącym sercem Europy. My dzisiaj inspirujemy Europę”

"Oni nie potrafią rządzić. Oni tolerują zło" - tak mówił na rozpoczęcie konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Konwencja służy podsumowaniu trzech lat działalności ugrupowania oraz przedstawieniu planów na przyszłość. Premier Mateusz Morawiecki mówił z kolei, że obóz rządzący jest w stanie zaproponować Polakom - na kolejne trzy, sześć i dziewięć lat - wielki program modernizacji oraz prawdziwej europeizacji, a także wprowadzenie wyższych wynagrodzeń.



"Słabe", "PZPR bis". Opozycja o wystąpieniu premiera i prezesa PiS

Jako "słabe" określił szef klubu PO-KO Sławomir Neumann sobotnie wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas konwencji PiS. Widać było prawdziwy zjazd PiS - zjazd po równi pochyłej - powiedział Neumann. Przekaz konwencji PiS był pusty i obły, był to obraz trwania i potykania się ekipy rządzącej o własne nogi; rządzący postanowili przykryć pięknymi dekoracjami i pustosłowiem to, że są jak samochód, który wpadł w błoto i buksuje w miejscu - uważa z kolei liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Mariusz Błaszczak o Fort Trump: Jesteśmy na etapie uzgadniania szczegółów (...) Nie czy, tylko jak

Byłem pięciokrotnie w Waszyngtonie. (...) Jesteśmy na etapie uzgadniania szczegółów. Więc nie czy, tylko jak - tak gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM odpowiedział na pytanie o słynny już Fort Trump w Polsce. Zdaniem Mariusza Błaszczaka ma on trzy najważniejsze cele: wojsko polskie musi być liczniejsze, modernizacja armii, mocniejsze osadzenie Polski w NATO.



Mariusz Błaszczak: Nowe twarze w rządzie? My tylko jesteśmy konsekwentni Karolina Bereza /RMF FM

Grzegorz Schetyna ma kłopot. Nie idzie facetowi - tak gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM minister obrony Mariusz Błaszczak odpowiada pytany o szefa PO. Według Błaszczaka, prezydent Warszawy ( również z PO) pokazuje jak oszukał wyborców. Oszukiwanie i obiecywanie. Okłamywanie wyborców - tak minister podsumowuje działania opozycji.



PŚ w skokach: Żyła na podium. W sobotę zajął drugie miejsce w Engelbergu

Piotr Żyła zajął w sobotę drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Engelbergu. Zwyciężył Niemiec Karl Geiger.



Niedzielny konkurs: Dwóch Polaków na podium!

Równie dobrze polscy skoczkowie spisali się w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Engelbergu. Piotr Żyła zajął 2. miejsce, a Kamil Stoch 3. Najlepszy był lider Pucharu Świata Ryoyu Kobayashi.



Dokument końcowy szczytu klimatycznego w Katowicach - przyjęty

Były kłopoty z zakończeniem szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. Początkowo jego zakończenie planowano na piątek. Ostatecznie dopiero w sobotę ok. godz. 22 strony przyjęły dokument końcowy szczytu klimatycznego w Katowicach, tzw. Pakiet Katowicki.



Biskup Epifaniusz zwierzchnikiem autokefalicznego Ukraińskiego Kościoła prawosławnego

Biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego Epifaniusz został zwierzchnikiem autokefalicznego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego. Decyzję tę podjął obradujący w Kijowie Sobór zjednoczeniowy ukraińskiego prawosławia. Jest to dzień ostatecznego zdobycia niezależności Ukrainy od Rosji. To dzień utworzenia Cerkwi, uznanej przez światowe prawosławie, jak w większości krajów, które należą do tradycji prawosławnej- oświadczył po Soborze prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

Kilkanaście polskich ciężarówek zablokowanych koło Awinionu

Kilkadziesiąt ciężarówek - w tym kilkanaście polskich - zostało zablokowanych w sobotę z powodu protestu ruchu "żółtych kamizelek" koło Awinionu na południu Francji. Korespondent RMF FM Marek Gładysz rozmawiał z jednym z polskich kierowców. Z relacji Polaka wynika, że protestujący członkowie ruchu "żółtych kamizelek" byli agresywni.

Intensywne opady śniegu w kilku regionach kraju

W weekend w wielu miejscach Polski zrobiło się biało. IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami dla czterech województw. związku z alertami pogodowymi RCB przypominała, jak chronić się przed wychłodzeniem i apelowała do kierowców o rozwagę.

"Choinki pod choinkę" w Poznaniu i w Szczecinie

W weekend miał miejsce ciąg dalszy naszej świątecznej akcji "Choinki pod choinkę". W sobotę odwiedziliśmy Poznań, a w niedzielę szczecin. Rozdawaliśmy tam pachnące drzewka i szukaliśmy wokalnych talentów. Nie zabrakło konkursów i zabaw.



