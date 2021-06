Pod znakiem wniosków o wotum nieufności wobec wysokich rangą urzędników Zjednoczonej Prawicy ma przebiegać nadchodzący tydzień w polityce. W środę rusza posiedzenie Sejmu.

Michał Dworczyk / Paweł Supernak / PAP

Wnioski o wotum nieufności będą dotyczyć trzech ministrów - Mariusza Kamińskiego, Michała Dworczyka i Jacka Sasina, którzy zdaniem opozycji powinni stracić swe funkcje po wyjątkowo krytycznym dla rządzących raporcie Najwyższej Izby Kontroli o wyborach kopertowych.

Do tego dochodzi jeszcze rozpatrzenie wniosku o wotum nieufności dla wicemarszałka Ryszarda Terleckiego, który w swych wypowiedziach ostro skrytykował liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską za kontakty w Polsce z politykami Koalicji Obywatelskiej.

Poza Sejmem czeka nas jeszcze kolejna tura polsko-czeskich rozmów w sprawie rozwiązania kryzysu wokół kopalni węgla brunatnego w Turowie. Negocjacje z czwartku i piątku zakończyły się niczym.

Może się jednak okazać, że to wszystko zostanie przykryte przez kolejne wycieki do mediów rządowej korespondencji przejętej przez hakerów z prywatnego konta mailowego Michała Dworczyka - coraz więcej wskazuje na to, że to niekończąca się historia.