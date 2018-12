Więcej pociągów z Warszawy do Krakowa i Trójmiasta oraz dłuższa podróż z Wrocławia do Szczecina. Takie zmiany zakłada nowy rozkład jazdy PKP, który wejdzie w życie najbliższej nocy, z soboty na niedzielę.

Zdjęcie ilustracyjne / Monika Kamińska, RMF FM

W rozkładzie jazdy na sezon 2018/2019 PKP Intercity wprowadza nowe połączenia. Zyskają m.in. mieszkańcy Podkarpacia, Małopolski i Dolnego Śląska. IC Banach będzie kursować z Warszawy do Przemyśla przez Sandomierz. Po najpopularniejszej trasie podróży, to jest pomiędzy Warszawą i Krakowem, pojedzie późnowieczorny pociąg IC Łokietek. Będzie kursować przez Centralną Magistralę Kolejową. Nowy nocny pociąg TLK Pogórze zapewni połączenie Przemyśla z Wrocławiem. Z Warszawy do Zielonej Góry przez Wrocław będzie kursować IC Konopnicka.

Więcej połączeń EIP na najpopularniejszych trasach

Z połączeń PKP Intercity między Warszawą a Krakowem w pierwszym półroczu 2018 r. skorzystało ponad 1,2 mln pasażerów. PKP Intercity, wychodząc naprzeciw potrzebom podróżnych, zwiększa liczbę połączeń kategorii Express InterCity Premium z Warszawy do Krakowa z 9 do 12. Także na drugiej pod względem popularności trasie Warszawa - Trójmiasto będzie więcej par pociągów kategorii EIP - 14, zamiast 12 jak dotychczas. PKP Intercity zwiększa także liczbę połączeń na trasach, na których nie kursuje Pendolino. Na trasie Warszawa - Poznań będzie ich 13, a nie 11 jak do tej pory. W wakacyjne weekendy PKP Intercity uruchomi połączenie EIC Fregata relacji Warszawa - Kołobrzeg.

Pociągi Flirt3 i PesaDART na nowych trasach

Pociągi obsługiwane przez pojazdy Flirt3 pojadą od grudnia w nowej relacji Warszawa - Kraków przez Centralną Magistralę Kolejową. Składy PesaDART obsłużą relacje: Białystok - Szklarska Poręba przez Warszawę i Wrocław oraz Warszawa - Zielona Góra przez Wrocław. Dzięki tym zmianom mieszkańcy Zielonej Góry i turyści odwiedzający Szklarską Porębę zyskają możliwość podróżowania nowoczesnymi i komfortowymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi (EZT).

Za granicę z PKP Intercity

W nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity przygotowało pociąg IC Nightjet relacji Wiedeń/Budapeszt - Wrocław - Berlin, który umożliwi dzienny dojazd do Berlina oraz nocny do Wiednia, Bratysławy i Budapesztu. Po stronie polskiej zatrzyma się m.in. na stacjach Wrocław Główny, Opole Główne, Kędzierzyn-Koźle i Racibórz. Dodatkowo pociąg IC Przemyślanin, jadący z Przemyśla, będzie prowadził grupę wagonów do Berlina, które będą przełączane do pociągu IC Nightjet w Katowicach. Wagony do Przemyśla będą odczepiane na stacji w Raciborzu, po czym wyruszą w podróż do Katowic przez Gliwice i Zabrze. Dzięki temu mieszkańcy aż sześciu województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego zyskują połączenie międzynarodowe i będą mogli dojechać bezpośrednio do stolicy Niemiec. Dodatkowo pociąg IC Cracovia relacji Kraków - Praga prowadzi grupę wagonów do Budapesztu. Nowością w ofercie PKP Intercity w sezonie 2018/2019 będzie IC Sobieski kursujący z Krakowa do Wiednia.

PKP Intercity upraszcza także nazwy ofert obowiązujących w komunikacji międzynarodowej. Od 9 grudnia 2018 r. wszystkie dotychczasowe limitowane oferty SparDay oraz SparNight zmienią nazwę na Super Promo International oraz wszystkie nielimitowane oferty, które do tej pory miały nazwę "... Specjal" zmienią nazwę na "Visit...", np. Visit Grodno.

Zmodernizowane wagony wyjeżdżają na tory

PKP Intercity konsekwentnie realizuje największy program inwestycyjny w swojej historii wart ok. 7 mld złotych. Przewoźnik podpisuje kolejne umowy na zakup nowego i modernizację dotychczas posiadanego taboru. Z pierwszych efektów tych kontraktów pasażerowie będą mogli skorzystać już od początku 2019 roku. Na torach pojawią się pierwsze wagony zmodernizowane przez H. Cegielski Fabrykę Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Będą to wagony przedziałowe drugiej klasy. Pasażerowie skorzystają w nich z wygodnych foteli, klimatyzacji, gniazdek elektrycznych, elektronicznego systemu informacji pasażerskiej oraz toalet z zamkniętym obiegiem. Ponadto zostaną zainstalowane wzmacniacze sygnału komórkowego oraz urządzenia do bezprzewodowego internetu. Zmodernizowane wagony będą wykorzystywane do obsługi połączeń w całej Polsce. Dostępne będą na trasach:

Szczecin - Trójmiasto - Olsztyn - (Białystok)

Wrocław/Zielona Góra - Poznań - Gdynia/Olsztyn - (Białystok)

Kraków/Lublin- Katowice - Wrocław - Zielona Góra - Szczecin - (Świnoujście)

Modernizacja w sumie 90 wagonów przez H. Cegielski Fabrykę Pojazdów Szynowych w Poznaniu realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 dla projektów "Kolej na dobre połączenia - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A." (P1) i "Przyspieszamy komfortowo - unowocześnianie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A." (P2). PKP Intercity podpisało umowy na realizację tych projektów z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w kwietniu 2018 roku (P1) i w czerwcu 2018 roku (P2). Pozyskane środki w kwocie 654 mln zł są elementem programu inwestycyjnego "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji".