Rozmowy z podwykonawcami Astaldi zakończyły się porozumieniem - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Efekt rozmów to indywidualne spotkania PKP PLK z podwykonawcami Astaldi.

Podwykonawcy Astaldi na kilka godzin zablokowali przejazd / Paweł Supernak / PAP

Właśnie zakończyło się spotkanie w starostwie pruszkowskim (...). Spotkanie zakończyło się porozumieniem pomiędzy PKP PLK a podmiotami, które dzisiaj wytworzyły pewną presję - powiedział Bittel.

Jak dodał, "z moich informacji wynika, że przechodzimy z fazy rozmów grupowych do indywidualnych, gdzie każdy podmiot będzie osobno rozpatrywany". W dialogu będzie przeprowadzana dyskusja na temat wzajemnych zobowiązań - podał Bittel.

Dzisiaj o godz. 11 podwykonawcy Astaldi rozpoczęli blokadę torów na odcinku Pruszków - Grodzisk Mazowiecki. Pociągi dalekobieżne musiały na czas protestu mieć zmienioną trasę.

Protestującym chodzi o wypłatę pieniędzy za pracę wykonaną na zlecenie firmy Astaldi. Zarzucają PKP PLK, że mimo zapewnień - iż spółka ureguluje zobowiązania włoskiej firmy - oni nadal nie dostali wszystkich zaległych pieniędzy.

Po kilku godzin protest zakończył się i podwykonawcy przystąpili do rozmów z PKP PLK.

Astaldi pod koniec września przysłała do PKP PLK informację, że umowy dotyczące modernizacji linii Dęblin - Lublin i linii Poznań - Leszno wygasły. Resort infrastruktury wezwał włoską firmę do wznowienia prac, ale wykonawca nie powrócił na place budów. Dlatego PKP PLK 2 października wezwały Astaldi wraz z konsorcjantami do podjęcia prac na kontraktach, tj. linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Lublin i linii Poznań - Wrocław. W związku z tym, że włoska firma nie podjęła prac na obu liniach, PLK 5 października złożyły oświadczenia o odstąpieniu od obu umów z winy konsorcjantów.