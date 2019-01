Sonda New Horizons przesłała na Ziemię pierwszą wiadomość. Dawid Kubacki zajął trzecie, a Kamil Stoch szóste miejsce w drugim konkursie 67. edycji Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Żywe 10-miesięczne dziecko udało się wydobyć ratownikom spod gruzów zawalonej części domu mieszkalnego w Magnitogorsku. To główne tematy pierwszego dnia nowego roku. Co jeszcze się wydarzyło? Oto podsumowanie dnia!

REKLAMA