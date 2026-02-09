17 lutego wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące znakowania owoców i warzyw. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przypomina, na co sprzedawcy powinni zwrócić szczególną uwagę i co zmiany oznaczają dla samych konsumentów.

Zmiany w znakowaniu owoców i warzyw / Marek BAZAK / Zofia BAZAK / East News

Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 listopada 2025 r., które nowelizuje przepisy w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2025 poz. 1574). Nowe regulacje uzupełniają obowiązujące już przepisy unijne i w praktyce najmocniej dotkną etapu sprzedaży detalicznej - czyli miejsca, gdzie decyzję podejmuje konsument.

Znakowanie owoców i warzyw. Co trzeba wiedzieć

Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2023/2429 konsument kupujący świeże owoce lub warzywa powinien mieć łatwy dostęp do kluczowych informacji. Chodzi m.in. o kraj pochodzenia, klasę produktu (jeśli jest wymagana), wielkość, odmianę oraz typ handlowy. Wszystkie te dane muszą być przedstawione w sposób czytelny i niewprowadzający w błąd.

W przypadku produktów pakowanych - także w sprzedaży detalicznej - na opakowaniu powinny znaleźć się m.in. nazwa i adres pakującego lub wysyłającego, nazwa produktu (jeśli nie jest on widoczny z zewnątrz) oraz pełna nazwa państwa pochodzenia. Dla owoców i warzyw objętych szczegółową normą handlową dochodzą dodatkowe informacje, takie jak klasa jakości, nazwa odmiany, wielkość czy liczba sztuk w opakowaniu. Co istotne, dotychczasowe przepisy nie wymagały umieszczania na opakowaniach grafiki z flagą kraju pochodzenia.

Zmiany w znakowaniu owoców i warzyw. Nowość od 17 lutego

Od 17 lutego 2026 roku krajowe przepisy wprowadzają dodatkowy obowiązek oznaczania świeżych owoców i warzyw grafiką przedstawiającą flagę państwa pochodzenia. Dotyczy to produktów oferowanych do sprzedaży bez opakowania, pakowanych w sklepie na życzenie klienta oraz pakowanych do bezzwłocznej sprzedaży.

Flaga nie zastąpi informacji o pochodzeniu, które - zgodnie z prawem UE - nadal muszą być udostępniane na wywieszce w widocznym miejscu. Będzie ona jednak dodatkowym, graficznym uzupełnieniem tych danych. Zgodnie z nowymi regulacjami grafika flagi powinna znaleźć się na wywieszce lub w innym miejscu łatwo dostępnym dla kupującego.

Nowe przepisy dotyczące owoców i warzyw 2026. Kto odpowiada za oznakowanie?

IJHARS podkreśla, że odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie produktów sprzedawanych luzem spoczywa na detaliście. To właśnie sprzedawca wprowadzający świeże owoce i warzywa do obrotu będzie zobowiązany - na mocy § 19 rozporządzenia MRiRW - do zapewnienia, że przy takich produktach pojawi się grafika z flagą kraju pochodzenia.

Dla konsumentów zmiany mają oznaczać większą przejrzystość, a dla handlu - konieczność dostosowania ekspozycji towarów.