Czy wiesz, co tak naprawdę znajduje się na Twoich ulubionych owocach i warzywach? Najnowszy przewodnik EWG dla kupujących za rok 2025 rzuca światło na obecność pestycydów w świeżych produktach, które spożywają Amerykanie. Poznaj listy "Czysta piętnastka" i "Brudna dwunastka".

Brudna dwunastka 2025: Które owoce i warzywa są najczystsze, a które najbardziej zanieczyszczone? / Shutterstock

Każdego roku Environmental Working Group (EWG), amerykańska organizacja non-profit zajmująca się ochroną zdrowia środowiskowego, analizuje tysiące próbek owoców i warzyw, by sprawdzić, ile pestycydów znajduje się na talerzach. Przewodnik opublikowany w grudniu 2025 roku opiera się na badaniach 53 692 próbek 47 rodzajów owoców i warzyw, testowanych przez Departament Rolnictwa USA (USDA). Co istotne, próbki były myte i przygotowywane tak, jak robią to konsumenci w domu - mimo to wykryto aż 265 różnych pestycydów.

Czysta piętnastka 2025 - które produkty są najbezpieczniejsze?

Niemal 60 proc. próbek z listy "Czysta piętnastka" (Clean Fifteen) nie zawierało żadnych wykrywalnych pozostałości pestycydów. W tej grupie znalazły się m.in. awokado, papaja, ananas, cebula, słodka kukurydza, a także debiutujące w tym roku kalafior i banany.

Lista "Czysta piętnastka" EWG 2025:

Ananas

Słodka kukurydza (świeża i mrożona)

Awokado

Papaja

Cebula

Słodki groszek (mrożony)

Szparagi

Kapusta

Arbuz

Kalafior

Banany

Mango

Marchew

Grzyby

Kiwi

Brudna dwunastka 2025 - na co Amerykanie powinni uważać w warzywniaku?

Po drugiej stronie rankingu EWG znajduje się "Brudna dwunastka" (Dirty Dozen) - czyli 12 owoców i warzyw najbardziej zanieczyszczonych pestycydami. Aż 95 proc. próbek z tej listy zawierało ślady pestycydów, a niektóre, jak jeżyny czy ziemniaki, dołączyły do zestawienia po raz pierwszy na podstawie najnowszych danych USDA.

Niepokojące informacje dotyczą także ziemniaków - w prawie 90 proc. próbek wykryto chlorpropham, środek zapobiegający kiełkowaniu, który został zakazany w Unii Europejskiej z powodu zagrożeń dla zdrowia.

Lista "Brudna dwunastka" EWG 2025:

Szpinak

Truskawki

Jarmuż, boćwina i gorczyca

Winogrona

Brzoskwinie

Wiśnie

Nektarynki

Gruszki

Jabłka

Jeżyny

Borówki

Ziemniaki

Jak ograniczyć kontakt z pestycydami? Praktyczne wskazówki nie tylko dla Amerykanów

Jak podkreślają eksperci, nie musisz rezygnować z owoców i warzyw. Dieta bogata w te produkty jest kluczowa dla zdrowia. Oto kilka rad, jak ograniczyć narażenie na pestycydy: