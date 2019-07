Polski rząd chce, żeby nowa szefowa Komisji Europejskiej złagodziła swoje zapowiedzi ochrony środowiska i wygasiła konflikt dotyczący ochrony praworządności - ustalili dziennikarze RMF FM. Ursula von der Leyen – według polskich źródeł - nie mówi nie.

Nowa szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen / Clemens Bilan / PAP/EPA

Tak ma wyglądać nowe otwarcie na linii Warszawa - Bruksela o którym wczoraj mówił premier Mateusz Morawiecki. Ursula von der Leyen we wtorek została wybrana nową szefową Komisji Europejskiej. Zdecydowało o tym m.in. poparcie PiS.

W zamian polski rząd chce, żeby w życie weszły zapowiedzi dotyczące klimatu.

Ursula von der Leyen chce radykalnie ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Polska chce unijnych pieniędzy na zmiany polskiej energetyki. Nowa szefowa KE zapowiada też wprowadzenie podatku węglowego. Polska chce, żeby wszedł on w życie, ale z opóźnieniem.

Polskie władzy poprosiły też Ursulę von der Leyen o powstrzymanie działań Fransa Timmermansa, który zarzuca rządowi PiS łamanie praworządności.



Premier o wyborze von der Leyen: Daje nadzieję na nowe otwarcie UE

Dziękuję europosłom z Polski, którzy głosowali w taki sposób; dziękuję też za zrozumienie tego, czym jest kompromis w polityce europarlamentarzystom PiS; ich głosy okazały się decydujące - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do wyboru nowej szefowej KE.



We wtorkowym głosowaniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Niemka Ursula von der Leyen została wybrana na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. Za von der Leyen zagłosowało 383 europosłów, przeciwko jej kandydaturze było 327, od głosu wstrzymało się 22.O

Opowiadaliśmy się od samego początku za kandydatem kompromisu, za tym, by kandydat, który będzie wybrany, dawał nadzieję na pojednanie pomiędzy różnymi grupami parlamentarnymi, by starał się budować mosty pomiędzy różnymi państwami, a nie by był to kandydat, który beszta, poucza, dzieli, tworzy konflikty w Europie - oświadczył swe wtorek szef polskiego rządu.

Podkreślił, że temu służyły jego działania w ramach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja).