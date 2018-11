To był weekend pełen wrażeń sportowych - rozpoczął się kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. W sobotę podopieczni trenera Stefana Horngachera zdominowali zawody - polska drużyna - w składzie Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch - wygrała konkurs drużynowy. Nie zabrakło też gorących informacji ze świata polityki: Ryszard Petru i Joanna Scheuring-Wielgus założyli nową partię, która nazywa się Teraz! Jest też kolejna taśma z aferze Komisji Nadzoru Finansowego. Zobaczcie, co jeszcze zdarzyło się w sobotę i w niedzielę.

Teraz!

Ryszard Petru i Joanna Scheuring-Wielgus założyli nową partię. Nazywa się Teraz!

Konwencja założycielska partii odbędzie się 9 grudnia w Warszawie.

Jak mówił Petru mówił w RMF FM, będzie to ugrupowanie, które "chce tworzyć nową jakość na scenie politycznej".

Ryszard Petru / PAP/Bartłomiej Zborowski /

PŚ w skokach: Zwycięstwo biało-czerwonych w konkursie drużynowym w Wiśle!

Polacy na podium / PAP/Grzegorz Momot /

Polska drużyna wygrała konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Pierwsze miejsce wywalczyli Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch.



To czwarte polskie zwycięstwo w konkursie drużynowym Pucharu Świata.

Drugie miejsce zajęli Niemcy ze stratą 11,1 pkt. Na trzeciej pozycji uplasowali się Austriacy, którzy stracili do Polaków 54,6 pkt.

Stoch poza podium w konkursie indywidualnym

Do podium w niedzielę trochę zabrakło. Kamil Stoch zajął czwarte miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Wygrał Jewgienij Klimow. Rosjanin prowadził już po pierwszej serii.



Argentyna: Odnaleziono okręt podwodny, który zaginął przed rokiem

Władze Argentyny podały, że udało się określić położenie zaginionego 15 listopada 2017 r. okrętu podwodnego ARA San Juan obsługiwanego przez 44-osobową załogę. Okręt znajduje się 800 metrów pod powierzchnią wody w pobliżu Półwyspu Valdes w argentyńskiej Patagonii.

Afera KNF: Jest kolejna taśma. W poniedziałek Giertych złoży ją w prokuraturze

Jest kolejna taśma z aferze KNF! W poniedziałek mecenas Roman Giertych, pełnomocnik Leszka Czarneckiego, ma złożyć w prokuraturze nagranie z lipca. Jak twierdzi Giertych, to rozmowa miliardera z przewodniczącym KNF oraz innymi przedstawicielami tego urzędu, podczas której realizowany jest plan przejęcia banku Czarneckiego. "W poniedziałek złożę w prokuraturze nagranie rozmowy Leszka Czarneckiego z Markiem Chrzanowskim i innymi przedstawicielami KNF, które zostało zrobione w lipcu br." - zapowiada na Facebooku Giertych. W tym samym dniu prokuratura ma przesłuchać właściciela Getin Noble Banku.



Siedziba Komisji Nadzoru Finansowego / Radek Pietruszka / PAP

Ojciec zaginionego 12-latka aresztowany. Chodzi o molestowanie

12-latek, który przez dwa dni był poszukiwany na Podkarpaciu, żył w dramatycznych warunkach. Jak informują śledczy, jego ojciec został zatrzymany pod zarzutem wykorzystywania seksualnego swoich dzieci.

Morderstwo 14-latka w Wielkopolsce. Areszt dla Zbigniewa P.

Podejrzany o zabójstwo 14-latka w Gogolewie został tymczasowo aresztowano na trzy miesiące. Zbigniew P. przyznał się do winy.

Ciało 14-latka znaleziono w czwartek w Gogolewie w Wielkopolsce. Wszystko wskazywało, że sprawcą zbrodni jest Zbigniew P., konkubent matki nastolatka. Mężczyzna tego dnia przyszedł do pracy i powiedział szefowi, że "zrobił coś strasznego", a następnie wyszedł. Ciało chłopca znalazła jego matka. Ruszyła obława na 49-latka. Schwytano go w piątek rano w miejscowości Brzezie.

Robert Lewandowski nie zagra w meczu z Portugalią

Kapitan polskiej reprezentacji z powodu kontuzji nie zagra we wtorkowym meczu Ligi Narodów z Portugalią.

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Robert Lewandowski jest kontuzjowany. Z tego powodu nie zagra w meczu Ligi Narodów z Portugalią w Guimaraes. Taką informację przekazał PZPN na oficjalnej stronie internetowej.

Wiktor Janukowycz trafił do szpitala. Jego stan jest poważny

Były ukraiński prezydent Wiktor Janukowycz trafił do szpitala z urazem kręgosłupa i kolana. Jego stan ocenia się jako bardzo poważny.

Janukowycz miał nabawić się poważnej kontuzji podczas gdy w tenisa w piątek. Z kortu zabrała go karetka.

Zmień ich historie na dobre! Rodziny ze Szlachetnej Paczki czekają na pomoc

Wielkie otwarcie bazy Szlachetnej Paczki! W sobotę www.szlachetnapaczka.pl pojawiły się historie tysięcy rodzin, które odwiedzili w tym roku wolontariusze Szlachetnej Paczki. Pytali je o ich potrzeby i o marzenia. Czy się spełnią, zależy od darczyńców, czyli... każdego z nas. By sprawić, że święta będą w tym roku piękne dla wszystkich, wystarczy wejść na stronę i wybrać rodzinę, dla której przygotujemy pomoc.

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce, a zarazem jedyny na świecie system pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek wciąż pomaga w nim konkretnemu człowiekowi. Istnieje od 2001 roku. Przez 18 lat w działania Paczki włączyło się blisko 4 mln osób, a łączna wartość pomocy materialnej, przekazanej ponad 150 tys. rodzin w potrzebie przekroczyła ćwierć miliarda złotych.

Maria - jedyny w Polsce reaktor atomowy

Wśród lasów w Otwocku-Świerku obok Warszawy, za dwumetrowym betonowym murem, pod siedmiometrową warstwą wody kryje się... Maria. Dokładnie - jedyny w Polsce reaktor atomowy, który dostał imię na cześć Marii Skłodowskiej-Curie. Zajrzeliśmy do niego w ramach naszej akcji Twoje Niesamowite Miejsce w RMF FM.

Reaktor atomowy - to brzmi tajemniczo... i zwykle kojarzy się z produkcją energii w elektrowniach atomowych. W tym przypadku jest inaczej - "Maria" jest reaktorem badawczym, choć pełni również rolę produkcyjną.

Justin Bieber potwierdził, że wziął ślub

Kanadyjski wokalista popowy już nie jest do wzięcia. Justin Bieber poślubił modelkę Hailey Baldwin. Potwierdził to podpisem do zdjęcia, które upublicznił na Instagramie.



