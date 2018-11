Polska drużyna wygrała konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Pierwsze miejsce wywalczyli Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch.

Polacy: Jakub Wolny (P-tył), Dawid Kubacki (L-tył), Piotr Żyła (P) i Kamil Stoch (L), cieszą się ze zwycięstwa po konkursie drużynowym zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich / PAP/Grzegorz Momot /

To czwarte polskie zwycięstwo w konkursie drużynowym Pucharu Świata.

Drugie miejsce zajęli Niemcy ze stratą 11,1 pkt. Na trzeciej pozycji uplasowali się Austriacy, którzy stracili do Polaków 54,6 pkt.



Na 10. pozycji zostali sklasyfikowani Norwegowie - po dyskwalifikacji za niezgodny z przepisami kombinezon Roberta Johanssona.

Kibice w Wiśle / PAP/Grzegorz Momot /

Sobotni konkurs przez prawie cały czas przebiegał pod dyktando ekipy trenera Stefana Horngachera. Polacy objęli prowadzenie po skokach pierwszej grupy, gdy Żyła uzyskał 126 m. Po nim Wolny wylądował o dwa metry dalej, a Kubacki osiągnął 127 m.



Jako ostatni w polskiej ekipie na rozbiegu znalazł się Stoch - 123,5 pkt.



Początek serii finałowej nie zapowiadał ogromnych emocji, jakie później przeżyli sami zawodnicy i kibice. Dwa pierwsze skoki Żyły (130,5 m) i Wolnego (125,5 m) umocniły Polaków na prowadzeniu. Przed trzecią grupą, w której miał skakać Kubacki, biało-czerwoni prowadzili w konkursie mając 19 pkt przewagi nad Niemcami. Trzeci Austriacy tracili ponad 40 pkt i nie liczyli się w walce o podium.



Kubacki miał jednak pecha, trafił bowiem na bardzo złe warunki atmosferyczne, miał wiatr w plecy o sile ponad 1 m/s. W tej sytuacji doleciał tylko do 114,5 m, gdy Niemiec Stephan Leyhe miał próbę o 11,5 m dłuższą. Jego skok na odległość 126 m wyprowadził zespół na prowadzenie, Polacy spadli na drugie miejsce i mieli 4,1 pkt straty do liderów.



Aby wygrać zawody, ostatni w polskiej ekipie trzykrotny złoty medalista olimpijski Stoch musiał w swoim drugim skoku błysnąć mistrzowską formą. Tak też się stało, triumfator Pucharu Świata w poprzednim sezonie uzyskał 129 m, otrzymał wysokie noty w granicach 18,0-18,5 pkt i wyprowadził drużynę ponownie na prowadzenie. Zagrozić Polakom mógł już tylko Niemiec Richard Freitag. Ten jednak osiągnął tylko 123,5 m, Polska pokonała Niemców z przewagą 11,1 pkt.

A Stoch, który dzień wcześniej w kwalifikacjach zajął tylko 48. miejsce, w sobotę w swoim drugim skoku "dołożył" rywalom ponad 15 pkt.



Do udanych zawodów w Wiśle zapewne nie zaliczą Japończycy. Dwaj zawodnicy Ryoyu Kabayashi w pierwszej i Taku Takeuchi w drugiej serii mieli po lądowaniu upadki. Na szczęście nic im się poważnego nie stało, o własnych siłach zeszli ze skoczni, ale straty punktowe tym spowodowane wyeliminowały zespół z walki o podium.



W niedzielę w Wiśle-Malince odbędzie się pierwszy w sezonie konkurs indywidualny.





Kibice w Wiśle / Józef Polewka / RMF FM

Kibice w Wiśle / Józef Polewka / RMF FM



Wyniki:



1. Polska 1026,6 pkt

(Piotr Żyła 126/130,5, Jakub Wolny 128/125,5, Dawid Kubacki 127/114,5,

Kamil Stoch 126,5/129)

2. Niemcy 1015,5

(Karl Geiger 121/128, Markus Eisenbichler 125,5/122,5, Stephan Leyhe 128,5/126,

Richard Freitag 123,5/123,5)

3. Austria 972,0

(Michael Hayboeck 123,5/121, Clemens Aigner 126/124, Daniel Huber 123/124,5,

Stefan Kraft 120/122)

4. Japonia 916,5

5. Szwajcaria 861,6

6. Rosja 849,5

7. Słowenia 842,5

8. Czechy 811,4

--------------------------------

9. Finlandia 393,9

10. Norwegia 349,6

11. Kazachstan 186,9

