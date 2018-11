Jest kolejna taśma z aferze KNF! W poniedziałek mecenas Roman Giertych, pełnomocnik Leszka Czarneckiego, ma złożyć w prokuraturze nagranie z lipca. Jak twierdzi Giertych, to rozmowa miliardera z przewodniczącym KNF oraz innymi przedstawicielami tego urzędu, podczas której realizowany jest plan przejęcia banku Czarneckiego. "W poniedziałek złożę w prokuraturze nagranie rozmowy Leszka Czarneckiego z Markiem Chrzanowskim i innymi przedstawicielami KNF, które zostało zrobione w lipcu br." - zapowiada na Facebooku Giertych. W tym samym dniu prokuratura ma przesłuchać właściciela Getin Noble Banku.

Przypomnijmy, że "Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski w marcu 2018 r. zaoferował przychylność dla tego banku w zamian za około 40 mln zł; Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. We wtorek po południu Marek Chrzanowski poinformował, że składa dymisję z funkcji przewodniczącego KNF. Premier Mateusz Morawiecki dymisję przyjął.

Giertych: Rozmowa pochodzi z lipca 2018 roku

Teraz adwokat zapowiada złożenie w prokuratorze nagrania rozmowy Leszka Czarneckiego z Markiem Chrzanowskim i innymi przedstawicielami KNF. Według Giertycha na nagraniu wideo, które pochodzi z lipca 2018 roku, urzędnicy przechodzą do realizacji tzw. "planu Zdzisława", czyli znacjonalizowania banku Czarneckiego. "Marek Chrzanowski wiedział już wówczas, że jego oferta korupcyjna została odrzucona. Przeszedł więc do realizacji jak to nazwał "planu Zdzisława". Na taśmie słychać i widać (to nagranie video), jak przedstawiciele urzędu państwowego bez żenady potwierdzają, że wiedzą o planie przejęcia banku za złotówkę. Zupełnie otwarcie potwierdzają też, że ten członek komisji brutalnie naciskał na audytora, aby podwyższył wymogi kapitałowe wobec Getin Noble Bank S.A. ,a oni wykorzystując fakt, że takie naciski zostały zrobione przedstawiają z otwartym cynizmem swój zamiar podejmowania takich decyzji, które doprowadzą do tego przejęcia" - czytamy w oświadczeniu.

W rozmowie ma paść zdanie, że Chrzanowski jest tak pewny swej pozycji, że zupełnie wyklucza swoja dymisję: "Ciekawostką jest, że Marek Chrzanowski jest tak pewien swego, że zapewnia L. Czarneckiego, że nikt go do końca trzyletniej kadencji nie może odwołać. Nawet premier." - pisze adwokat.

Dodatkowo Giertych stwierdza, że rozmowa Czarneckiego z prezesem NBB Adamem Glapińskim nie została nagrana.

Afera KNF: Czarnecki oskarża Chrzanowskiego

Według "GW" z nagrania, którego stenogram Czarnecki - właściciel Getin Noble Bank i Idea Bank - przekazał prokuraturze wraz z zawiadomieniem o przestępstwie, wynika, że Chrzanowski miał proponować mu następujące przysługi: usunięcie z KNF Zdzisława Sokala - przedstawiciela prezydenta w Komisji i szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - bo jest on zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego przez państwo; złagodzenie skutków finansowych zwiększenia tzw. stopy podwyższonego ryzyka (kosztowało to bank ok. 1 mld zł) oraz życzliwe podejście KNF i NBP do planów restrukturyzacji banków Czarneckiego.

W zamian bankier miałby zatrudnić prawnika wskazanego przez Chrzanowskiego, którego sugerowane wynagrodzenie - "powiązane z wynikiem banku" - miałoby wynosić 1 proc. wartości Getin Noble Banku, czyli ok. 40 mln zł.