Nowe wyspy, nowe możliwości

Szczególnie intensywne prace prowadzone są na wyspie Tree Island. Tam, na powierzchni około 25 akrów nowo zrekultywowanego lądu, powstał port, lądowisko dla śmigłowców, instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe oraz infrastruktura sugerująca wykorzystanie militarne. Obecność cementowni wskazuje, że to dopiero początek dalszych inwestycji.

Z kolei na pobliskiej North Island od 2016 roku trwa budowa kolejnych struktur. Siedmioakrowy fragment nowego lądu zabezpieczono masywnym murem oporowym, a plany zakładają połączenie wyspy z sąsiednią Middle Island, co umożliwi stworzenie większego kompleksu.

Najważniejszym punktem chińskiej obecności pozostaje Woody Island. To tutaj powstał pas startowy o długości 2,7 km, hangary dla myśliwców, wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych HQ-9 oraz rozbudowane porty zdolne obsługiwać zarówno jednostki wojskowe, jak i cywilne. Satelitarne zdjęcia z marca 2017 roku potwierdziły obecność myśliwca Shenyang J-11 na płycie lotniska.

Jeszcze większą skalę mają działania na archipelagu Spratly. Tamtejsze rafy - Fiery Cross, Mischief i Subi - zostały przekształcone w potężne bazy wojskowe. Każda z nich dysponuje pasem startowym o długości 3 km, hangarami, radarami, koszarami, magazynami paliw i systemami obrony przeciwlotniczej. Układ i wyposażenie tych placówek wskazują na ich strategiczne znaczenie dla projekcji siły i kontroli nad regionem.

Według raportu U.S.-China Economic and Security Review Commission, w latach 2013-2015 Chiny stworzyły ponad 12 km kwadratowych nowego lądu - to więcej niż wszystkie inne państwa regionu razem wzięte przez poprzednie 40 lat.