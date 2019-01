Są w serku, batoniku, kiełbasie: konserwanty, emulgatory, sztuczne barwniki. Przeciętny Polak zjada ich rocznie 2 kg. U części dzieci spożycie niektórych dodatków do żywności przekracza limit nawet o 500 proc. - alarmuje NIK w najnowszym raporcie na który powołuje się Gazeta Wyborcza.

Najwyższa Izba Kontroli publikuje raport "Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności". Kontrola objęła okres od 2016 do początku 2018 roku. Wniosek? Niemal żadnego nadzoru nie ma.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności dopuszcza ponad 330 różnych dodatków do jedzenia, które kiedyś występowały na opakowaniach w postaci symbolu "E" i numeru przyporządkowanego do każdego dodatku, a teraz producenci najczęściej podają ich pełną nazwę. To m.in. konserwanty, przeciwutleniacze, słodziki, emulgatory,wzmacniacze smaku oraz sztuczne barwniki.



Kiełbasa, ale z czego?

Przeciętny Polak zjada rocznie 2 kg dodatków do żywności. Ich spożycie przez niektóre dzieci przekracza normy nawet pięciokrotnie - wynika z raportu NIK.



W Unii Europejskiej dopuszczono ponad 330 różnych dodatków do żywności. W Polsce dzienne limity spożycia określono dla 200 składników. Według NIK, odpowiedzialne za nadzór służby nie sprawdzają, czy to, co producent deklaruje na opakowaniu, pokrywa się z rzeczywistym składem produktu.

Przebadana na zlecenie NIK sałatka ze śledziem zawierała 12 dodatków do żywności, kiełbasa śląska - 19.

NIK zwraca uwagę, że im więcej polepszaczy składu żywności, tym więcej alergii, a także wyższe ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe.

