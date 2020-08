Wyjątkowa wystawa, związana z obchodami setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej i obchodami Święta Wojska Polskiego, powstaje w Łodzi. W jej skład wejdą eksponaty zgromadzone przez łódzkie stowarzyszenie Czerwone Berety. To oryginalne mundury żołnierzy Wojska Polskiego z różnych epok. Do tego broń, wyposażenie i dokumenty. Eksponatów udało się zgromadzić wyjątkowo dużo.

Niezwykła wystawa w Łodzi: Na jednej wystawie mundury żołnierskie z różnych epok Magdalena Grajnert / RMF FM

Przedmioty, jakie zostaną zaprezentowane zwiedzającym, członkowie stowarzyszenia gromadzili przez 20 lat. To przede wszystkim wyposażenie spadochroniarzy, rozpoczynając od dywizji gen. Stanisława Sosabowskiego i 1941 roku, aż do czasów współczesnych.

Będzie można zobaczyć, jak zmieniło się wyposażenie żołnierza spadochroniarza, natomiast mentalność spadochroniarza pozostała niezmienna - tłumaczy Janusz Urbańczyk, prezes Klubu Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych Czerwone Berety w Łodzi. W naszym mieście nie ma jednostki spadochronowej, ale najwięcej eksponatów w Polsce jest właśnie tutaj. To chłopcy z naszych okolic służyli np. w 6. Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej i po zakończeniu służby wracali do domu, na swoje miejsce. U nas się mówi, że spadochroniarz drugi raz nie wchodzi do tej samej wody, ale drugi raz skacze w to samo miejsce, czyli wraca do korzeni, wraca do rodziny - dodaje.

Miłośnicy militariów będą mogli zobaczyć zgromadzone eksponaty w sali pamięci stowarzyszenia. Wśród nich nie brakuje prawdziwych perełek.

Mamy unikalną motorynkę spadochronową zrzucaną razem z żołnierzami, pokażemy uzbrojenie żołnierzy od 1939 roku, przez spadochroniarzy 1. Brygady Spadochronowej, operację Market Garden - największą z udziałem wojsk powietrznodesantowych, przeprowadzoną przez aliantów we wrześniu 1944 roku - wylicza Norbert Petrich ze stowarzyszenia Czerwone Berety.



Podczas prezentacji wystawy widzowie po raz pierwszy będą mogli też zobaczyć armatę bofors, której replikę ufundowali miłośnicy wojska i historii. Organizatorzy liczą przede wszystkim na młodzież i zapewniają, że żadnego zadanego przez młodych pytania nie pozostawią bez odpowiedzi.

Wśród partnerów wydarzenia, organizowanego przez Łódzkie Centrum Wydarzeń, jest też stowarzyszenie Czerwone Berety Muzeum Żołnierza Polskiego w Dmosinie i Szwadron Kolarzy im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich z Ozorkowa. Na wystawie znajdą się także mundury współczesnych jednostek specjalnych, m.in. dwa mundury żołnierza Grupy Reagowania Operacyjno-Manewrowego ( JW GROM) w wersji galowej i taktycznej oraz mundury i pełne wyposażenie taktyczne operatorów JW AGAT. Będzie też możliwość przymierzenia spadochronu D5 z zapasem oraz rozkładania i składania karabinu Kałashnikov. W ramach ekspozycji pojawi się też sporo broni, zarówno tej współczesnej jak i historycznej. Zebrane eksponaty nigdy nie były prezentowane wspólnie.

Wystawa będzie czynna w dniach 15-16 sierpnia, w godzinach 10:00 - 18:00 w siedzibie ŁCW, ul. Piotrkowska 87. Przed wejściem należy zaopatrzyć się w maseczkę ochronną. Wstęp jest bezpłatny.