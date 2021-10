Maseczki ochronne, dzisiejsze gazety, list do potomnych i aktualne pieniądze znalazły się w kapsule czasu, którą wmurowano dziś w przebudowywanym Planetarium Śląskim w Chorzowie.

W kapsule jest też spisany aktualny stan wiedzy astronomicznej. Za 40 lat ktoś porówna sobie to z tym, co będzie miał w swoich czasach i zobaczy o ile wiedza posunęła się do przodu. Kapsułę powinni otworzyć nasi potomni 4 kwietnia 2061 roku. W tym dniu będzie całkowite zaćmienie księżyca widoczne z terenów Polski - mówi Stefan Janta, dyrektor Planetarium Śląskiego.

Planetarium po przebudowie - z wieloma nowymi atrakcjami - ma zostać otwarte w przyszłym roku.