W Porannej rozmowie RMF FM padają poważne deklaracje, ujawniane są nieznane wcześniej informacje, a nawet pojawiają się oskarżenia. Nigdy wcześniej nie zdarzyła się jednak taka sytuacja, jak podczas dzisiejszej rozmowy Roberta Mazurka i Marka Jakubiaka.

Nieoczekiwana zamiana miejsc: Jakubiak jak Mazurek, Mazurek jak Jakubiak Jakub Rutka /RMF FM

Prowadzący program i jego gość zaskoczyli widzów swoimi strojami. Panowie podczas ostatniego spotkania zapowiedzieli, że przy kolejnej wizycie w Porannej rozmowie RMF FM dojdzie do wielkiej zamiany. Spełnili swoją obietnicę. Robert Mazurek pojawił się w studiu w - charakterystycznym dla Marka Jakubiaka - zestawie: koszuli, fularze i marynarce. Natomiast poseł założył hawajską koszulę.

Oto jak wyjątkową zamianę skomentowali obaj panowie:

Robert Mazurek: Marek Jakubiak przyszedł w koszuli hawajskiej, piękne kwiaty, krótki rękaw, czyli plaża. W związku z tym, że poseł Jakubiak przebrał się za Mazurka, to Mazurek przebrał się za posła Jakubiaka. Tym, którzy tego nie widzą powiem, że założyłem białą koszulę i fular. Jeśli wyglądam jak idiota, to proszę mi to wybaczyć.

Marek Jakubiak: Dziękuję panu bardzo.

Ja wyglądam jak idiota, nie pan. To tyle o modzie męskiej. Teraz przejdźmy do rozmowy o polityce, jak pan pozwoli. Ale jeszcze wyjaśnijmy, skąd to przebranie. Pan obiecał podczas naszej ostatniej rozmowy.

Tak, obiecałem, że przyjdę w koszuli hawajskiej, bo pan jest przecież fanem kolorowych koszul. I stał się fakt.