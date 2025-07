Zmarł gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, generał broni w stanie spoczynku. Miał 69 lat. "To ogromna strata dla bliskich i dla naszej rodziny wojskowej" - napisał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Gen. Waldemar Skrzypczak / Jan Bielecki / East News

Gen. Waldemar Skrzypczak zmarł w wieku 69 lat.

Podczas swojej wojskowej kariery był oficerem wojsk pancernych, a w latach 2006-09 dowódcą Wojsk Lądowych.

W 2011 roku został doradcą szefa MON, a później podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

"Dotarła do nas smutna informacja o śmierci generała Waldemara Skrzypczaka. To ogromna strata dla bliskich i dla naszej rodziny wojskowej. Profesjonalizm, oddanie Ojczyźnie, patriotyzm - te słowa przychodzą na myśl, gdy wspominamy Pana Generała. Dziękuję za tysiące wyszkolonych żołnierzy, za dowodzenie nimi w kraju i na misjach. Za doświadczenie, którym do końca Pan Generał dzielił się z młodym pokoleniem. Dziś nasze myśli i modlitwy są z pogrążona w żałobie Rodziną" - napisał na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.