Zmarł Andrzej Potocki, filozof, działacz polityczny i społeczny, poseł na Sejm I, II i III kadencji - poinformowała Kancelaria Sejmu. Był trzykrotnie wybierany w okręgu gliwickim z list Unii Demokratycznej (w 1991 i 1993 r.) i Unii Wolności (w 1997 r.).

Andrzej Potocki / Andrzej Grygiel / PAP

Potocki kończył studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pracował jako nauczyciel akademicki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W latach 80. był działaczem Konfederacji Polski Niepodległej i NSZZ "Solidarność". Po 1989 r. współtworzył Ruch Obywatelski - Akcję Demokratyczną, w kolejnych latach był członkiem władz krajowych i rzecznikiem prasowym Unii Demokratycznej i Unii Wolności.



W latach 2002-2003 był współpracownikiem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz uczestnikiem misji OBWE na Bałkanach. W latach 2012-2023 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Demokratycznej.



Był członkiem Towarzystwa Europa, Amnesty International, należał do rady programowej Zielonego Instytutu, działał też w Polskim Towarzystwie Sinologicznym. W latach 2000-2001 był prezesem klubu sportowego Piast Gliwice, a od 2012 do 2016 r. pełnił funkcję prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Historyków i Statystyków Piłki Nożnej.



Do Sejmu był trzykrotnie wybierany w okręgu gliwickim z list Unii Demokratycznej (w 1991 i 1993 r.) i Unii Wolności (w 1997 r.). W I kadencji pracował w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu. W II kadencji zasiadał m.in. w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W III kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych.