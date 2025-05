Tegoroczny długi weekend majowy przechodzi już do historii. Jak wyglądał na polskich drogach? Komenda Główna Policji podała statystyki dotyczące wypadków i pijanych kierowców.

Miejsce zderzenia pociągu z samochodem osobowym na oznakowanym przejeździe kolejowym w Białym Dunajcu / Grzegorz Momot / PAP

Policyjne dane obejmują okres od 30 kwietnia do 3 maja. W tym czasie doszło do 269 wypadków. 332 osoby zostały ranne, a 16 zginęło.

Od środy do soboty policja zatrzymała 1316 kierowców pod wpływem alkoholu.

Można się spodziewać, że w poniedziałek policja uzupełni majówkowe statystyki o dane z niedzieli.

Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy nadmiernie przekraczają prędkość, stwarzając ogromne zagrożenie dla siebie i innych oraz dla tych, którzy decydują się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka - powiedział PAP komisarz Aleksander Pradun z Komendy Głównej Policji.



Policjant zaapelował o ostrożność podczas niedzielnych powrotów. Warunki dziś są zmienne, w ciągu kilku godzin zmienia nam się pogoda z pięknej, słonecznej na deszczową - zauważył.

Jeśli wiemy, że nasz kierujący bądź pasażer nie są odpowiednio wypoczęci do podróży, to zaczekajmy. Sprawdźmy swój stan trzeźwości, swój stan psychofizyczny, zanim wsiądziemy za kierownicę - radził Pradun. Jeśli zauważymy jakieś niebezpieczne zachowania na drogach, to również prosimy o reagowanie i alarmowanie służb - dodał policjant.