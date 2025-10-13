Już 20 października rusza nabór do programu dopłat do pojazdów elektrycznych „NaszEauto” na zupełnie nowych zasadach. Jak poinformował wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta, wprowadzono kilka istotnych zmian, które mają poszerzyć grono beneficjentów i objąć wsparciem kolejne typy pojazdów.

/ Shutterstock

Program "NaszEauto" obejmuje teraz wsparcie dla busów (M2) i furgonetek (N1).

Limit dotacji: do 600 tys. zł na busy, do 70 tys. zł na furgonetki, do 40 tys. zł na auta osobowe elektryczne.

O dopłaty mogą ubiegać się także NGO, szkoły, placówki medyczne, opiekuńcze oraz parki narodowe.

Z programu mogą korzystać również pojazdy spoza UE, w tym z Chin - nie ma ograniczeń pochodzenia.

Chcesz być na bieżąco? Informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Nowości w programie: Wsparcie dla busików i furgonetek

Najważniejszą zmianą w programie jest włączenie dofinansowania dla pojazdów kategorii M2 oraz N1. Oznacza to, że dotacje obejmą nie tylko samochody osobowe, ale także małe busy (M2 - pojazdy mające więcej niż osiem miejsc) oraz furgonetki (N1).

Limit wsparcia dla busów wyznaczono na poziomie aż 600 tys. zł, natomiast dla furgonetek - do 70 tys. zł. Dla aut osobowych elektrycznych pozostaje dotychczasowy limit 40 tys. zł.

Poszerzone grono beneficjentów

Zmiany obejmują również rozszerzenie grupy uprawnionych do wnioskowania o dopłaty. Oprócz osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych, o dofinansowanie będą mogły ubiegać się także organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, placówki medyczne, opiekuńcze oraz parki narodowe.

Bez ograniczeń dla pojazdów spoza UE

W nowej odsłonie programu nie wprowadzono ograniczenia dotyczącego pochodzenia pojazdów. Oznacza to, że wsparcie obejmie również samochody importowane spoza Unii Europejskiej, w tym z Chin.

Decyzja ta zapadła po konsultacjach społecznych, podczas których większość uczestników - w tym branża motoryzacyjna - opowiedziała się przeciwko wprowadzaniu takiego ograniczenia.

Program przyspieszy rozpatrywanie wniosków

Do tej pory w ramach programu "NaszEauto" złożono już ponad 16 tys. wniosków na łączną kwotę 505 mln zł, co stanowi prawie połowę dostępnej puli.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje usprawnić proces rozpatrywania zgłoszeń - zostaną zatrudnione nowe osoby, by przyspieszyć obsługę wniosków.

Koniec dopłat do rowerów elektrycznych

Wiceminister środowiska Krzysztof Bolesta wyjaśnił, że nie przewidziano kontynuacji programu dopłat do rowerów elektrycznych. Głównym powodem jest brak dostępnych środków krajowych oraz brak możliwości finansowania takiego programu ze środków unijnych.

Prawie 1,2 mld zł w puli

Obecny budżet programu "NaszEauto" wynosi około 1,2 miliarda złotych. 400 milionów złotych z pierwotnej puli zostało przesunięte na inne cele, w tym na ocieplenie szkół.

Program "NaszEauto" ruszył 3 lutego i jest efektem negocjacji z Komisją Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zastąpił wcześniejszy plan wprowadzenia podatku od samochodów spalinowych.

Nowe zasady mają wesprzeć rozwój elektromobilności w Polsce i ułatwić dostęp do ekologicznych pojazdów większej liczbie osób i instytucji.