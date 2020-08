Trzymiesięczny areszt zastosował Sąd Rejonowy w Białogardzie wobec Grzegorza Ł. ze Świdwina podejrzanego o czynną napaść i znieważenie ratowników medycznych. Pogotowie zostało wezwane do udzielenia pomocy uczestniczce wesela.

Według wstępnych ustaleń policji, weselnikom najprawdopodobniej nie odpowiadał czas, w jakim przyjechali ratownicy / Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

31-letni Grzegorz Ł., który uczestniczył w miniony weekend w weselu w Świdwinie, jest podejrzany o czynną napaść na dwóch ratowników medycznych, spowodowanie u nich obrażeń ciała skutkujących naruszeniem narządów na okres do 7 dni oraz ich znieważenie.

Zarzuty usłyszał we wtorek, dzień po tym jak stawił się ze swoim obrońcą na Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie i został zatrzymany.

Grzegorz Ł. przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski, podejrzany podczas składania wyjaśnień stwierdził, że wynikiem jego zachowania był alkohol, który spożył w znacznych ilościach. Nie do końca pamięta nawet przebieg zdarzeń. Powiedział, że jest gotów przeprosić obu ratowników medycznych za krzywdy moralne i fizyczne, które im wyrządził - powiedział prok. Gąsiorowski.

31-latek na tym etapie śledztwa jest jedynym podejrzanym.

Przesłuchano m.in. ratowników, część weselników. To nie 31-latek miał wezwać karetkę pogotowia do swojej partnerki, która zasłabła.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 16 sierpnia, ok. 5 rano. Ratownicy medyczni zostali wezwani do kobiety, która zasłabła podczas wesela w Świdwinie (Zachodniopomorskie). Na miejscu spotkali się z agresją.

Według wstępnych ustaleń policji, weselnikom najprawdopodobniej nie odpowiadał czas, w jakim przyjechali ratownicy. Jak podała Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego na facebooku, jeden z uczestników imprezy "zaczął szarpać i siłą wyciągać z karetki kierowcę", "uderzył też w twarz i klatkę piersiową ratownika medycznego, który próbował uspokoić sytuację i pomóc koledze". Ratownicy mieli być kopani w trakcie udzielania pomocy pacjentce. Kobieta w karetce odzyskała przytomność i odmówiła przewiezienia do szpitala.