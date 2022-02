"Ludzie są niezadowoleni, bo się im mówi, że jest źle. Jest olbrzymia rzesza 70-80 proc. podatników, którzy są bardzo zadowoleni, tylko ich się nie pyta, nie zaprasza, żeby powiedzieli, czy dostali więcej pieniędzy" - mówił w RMF FM były minister finansów Tadeusz Kościński, pytany o krytyczne oceny Polskiego Ładu. Czy rzeczywiście większość Polaków zyskała na Polski Ładzie? O podzielenie się swoimi doświadczeniami poprosiliśmy naszych słuchaczy. Poniżej cytujemy wiadomości, które dostaliśmy na nasz redakcyjny adres fakty@rmf.fm.

Tadeusz Kościński przekonywał w RMF FM, że obywatele nie stracili na nowej reformie podatkowej. Stracić - to znaczy, że już nie ma tych pieniędzy. One są odłożone w czasie, a nie stracone. To duża różnica. W trakcie roku te pieniądze będą wyrównane. (...) To nie jest koniec świata, że ktoś dostanie te pieniądze za 6 czy 9 miesięcy, a nie teraz - powiedział gość Krzysztofa Ziemca. Co na to nasi słuchacze?





Cytat Prowadzę jednoosobową działalność. Przychody ok. 5400 miesięcznie. Działalność bezkosztowa. Kierowca autobusu, praca ok 10 h dziennie. Do tej pory byłem na ryczałcie 8.5%. Czyli podatek obliczałem : przychód-ubezpieczenie społ. *8.5%-ubezpieczenie zdrow. A teraz mam ok. 350 do 400 pln. mniej. Netto zostaje mi przy polskim ładzie ok 3500. Nie jestem bogaty i jeszcze zbiedniałem. Kamil, słuchacz RMF FM

Ankieta Czy jesteś zadowolony z efektów Polskiego Ładu? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy jesteś zadowolony z efektów Polskiego Ładu? Tak 7% Nie 93%

Cytat Polski Ład to jest coś w ludzi pracujących. Opowiadania, że ci którzy zarabiają więcej, muszą płacić większe podatki można włożyć między bajki. Więcej zapłacą ci, którzy więcej i CIĘŻKO pracują. Ludzie naprawdę bogaci sobie poradzą, stać ich na koszty, więc podatku nie zapłacą . Więc chyba lepiej mniej pracować żeby nie płacić tak wysokich podatków. W przypadku opodatkowania działalności gospodarczej według skali podatkowej i przekroczeniu dochodów 120 000 zł w trakcie roku zapłacimy 41% podatku łącznie ze składką zdrowotną. Czy ktoś o zdrowych zmysłach odda 41 % swojego dochodu? Adam, słuchacz RMF FM

Cytat Dzień dobry. Jestem za Polskim Ładem. Ja zyskuję, ludzie w mojej okolicy też zyskują. Księgowa, która rozlicza firmy - te firmy w większości procent są za Polskim Ładem też zyskują, więc w nawiązaniu do waszej audycji - za czy przeciw Polskiemu Ładowi - jestem za. Widocznie rzeczywiście jest to mała grupka tych ludzi, którzy tracą - głośno krzyczą, . Słuchacz RMF FM

Cytat W 3 kwartale założyłem jednoosobową działalność gospodarczą (hydraulika). W zeszłym roku wszystko było ok. A w zeszłym tygodniu zadzwoniła księgowa, że mam zapłacić składkę zdrowotną w kwocie 2300 zł. Proszę Państwa - dwa tysiące trzysta złotych powtarzam. To jakieś nieporozumienie. Co ja mam teraz zrobić ? Wyjechać z powrotem do Anglii? Tomasz, słuchacz RMF FM

Cytat Moja wypłata w grudniu, styczniu i lutym była taka sama. A zarabiam brutto 3700. Więc nie wiem na czym polega ten "ład" Agnieszka, słuchaczka RMF FM