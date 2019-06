"Nie przewidujemy cenzury ani ingerencji w program" - napisał w poniedziałek prezes Fundacji Gdańskiej Jacek Bendykowski w odpowiedzi na apel wiceszefa NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej Karola Guzikiewicza o usunięciu z programu obchodów 4 czerwca wystąpienia Leszka Jażdżewskiego.

Wiceszef komisji zakładowej NSZZ "Solidarność" zwrócił się o "pilną korektę" programu gdańskich obchodów rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. w piśmie zaadresowanym do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności Basila Kerskiego i prezesa zarządu Fundacji Gdańskiej. Guzikiewicz chce usunięcia z programu spotkania autorskiego z redaktorem naczelnym "Liberte!" Leszkiem Jażdżewskim w tzw. Strefie Społecznej.

Prezes Fundacji Gdańskiej w odpowiedzi do Guzikiewicza stwierdził, że Strefa Społeczna została pomyślana jako agora - miejsce otwartej wymiany poglądów. "Od początku zadeklarowaliśmy wszystkim organizacjom społecznym, że nie przewidujemy cenzury ani ingerencji w program, poza granicami, wynikającymi z kultury słowa i wzajemnego szacunku" - napisał.



Na zaproszenie fundacji - zaznaczył Bendykowski - odpowiedziały organizacje takie jak Klub Inteligencji Katolickiej, Fundacja "Tygodnika Powszechnego" i "Więź", a także Fundacja Liberte. "W sumie w Strefie w tych dniach odbywa się ponad 500 różnych aktywności. Dla nich wszystkich znalazło się miejsce w duchu zasypywania różnic" - wskazał.



Dodał, że celem jego fundacji jest współtworzenie przestrzeni społecznej, w której nie ma wykluczenia, tylko otwarta i kulturalna dyskusja. "Szanujemy Pana troskę o spokój społeczny. Przez trzy dni debat, prelekcji, warsztatów i rozmaitych zajęć nie odnotowaliśmy żadnego incydentu dyktowanego negatywnymi emocjami" - zapewnił Bendykowski.



"Przeciwnie, odnotowaliśmy tysiące przykładów emocji pozytywnych. Ufamy, że tak pozostanie. W Strefie jest przyjaźnie i bezpiecznie. Pojawiły się głosy krytyczne wobec instytucji Kościoła i piękne publiczne świadectwa wiary" - napisał.



Zaprosił wiceszefa komisji "S" do udziału w dyskusjach w Strefie. "Jeżeli zechce Pan jutro odwiedzić naszą Strefę, posłuchać innych, poczuć jej atmosferę i podyskutować kulturalnie, będzie Pan mile widziany, jak każda obywatelka i każdy obywatel" - dodał Bendykowski.



Zgodnie z programem gdańskich obchodów 30. rocznicy pierwszych w powojennej Polsce częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu z 4 czerwca 1989 r. zamieszczonym na stronie internetowej Jażdżewski ma uczestniczyć we wtorek o godz. 13 w wydarzeniu pod hasłem "Spotkanie autorskie: Burzenie polskiego Kościoła - Piotr Augustyniak i Leszek Jażdżewski / Liberte!".





Kontrowersyjne wystąpienie

Niedawno kontrowersje wywołała wypowiedź Jażdżewskiego z 3 maja, gdy przemawiał na Uniwersytecie Warszawskim przed wykładem szefa Rady Europejskiej, byłego premiera Donalda Tuska. Powiedział wtedy m.in., że "Kościół katolicki w Polsce obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu". "Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody" - mówił Jażdżewski.



W sobotę w Gdańsku zainaugurowano Święto Wolności i Solidarności, które potrwa do 11 czerwca. Kulminację obchodów zaplanowano na wtorek. W południe na scenie przed budynkiem ECS zaplanowano wspólne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego", proklamację Deklaracji Wolności i Solidarności, wspólne zdjęcie i degustację tortu "okazji 30. urodzin polskiej demokracji". O godz. 17.30 na Długim Targu odbędzie się wiec, na którym będzie odegrany "hymn Europy", a głos zabiorą szef Rady Europejskiej Donald Tusk, b. prezydent Lech Wałęsa i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.