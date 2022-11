MSWiA nie ma więcej pieniędzy dla służb mundurowych, ale związkowcy dają resortowi jeszcze jedną szansę - tak można podsumować dzisiejsze negocjacje związków z wiceministrem Maciejem Wąsikiem. Rząd nie miał nowych propozycji dla protestujących, oni przedstawili swoje.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Związkowcy zaproponowali inny podział pieniędzy między funkcjonariuszy, niż wcześniej zaproponowało to ministerstwo. Jak usłyszał dziennikarz RMF FM, skoro mowa jest o tym samym budżecie, związkowcy chcą, by nowe wyższe dodatki trafiły do funkcjonariuszy już po 15. roku służby, kosztem mundurowych ze stażem powyżej 25 lat.

Czekamy na symulację tego rozwiązania, MSWiA przedstawi nam ją w poniedziałek - powiedział szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, zaznaczając, że związki niezależnie od tego, wciąż czekają na dodatkowe pieniądze.

Myślę, że podjęcie kolejnych działań protestacyjnych to kwestia czasu - nie odpuszczamy - mówi.



Decyzje dotyczące tego, co dalej z protestem służb mundurowych, mają zapaść we wtorek, po posiedzeniach komitetów protestacyjnych poszczególnych związków.