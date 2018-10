Przemysław Staroń, nauczyciel filozofii, etyki, wiedzy o kulturze oraz historii sztuki z II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Sopocie został "Nauczycielem Roku 2018". Zwyciężył w konkursie, którego celem jest uhonorowanie nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne.



Do tytułu "Nauczyciela roku 2018" nominowano 13 nauczycieli różnych przedmiotów i typów szkół z całej Polski. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Poprzedziła obchodzony w niedzielę Dzień Edukacji Narodowej.



Po ogłoszeniu werdyktu Staroń podziękował m.in. innej tegorocznej nominowanej do tytułu nauczycielce - Barbarze Ostrowskiej z Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie, z którą miał zajęcia z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie ona - powiedział.

Jesteśmy przerażeni tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o organizację - mówił Staroń pytany o obecną reformę edukacji. Uważam, że wszystkie dotychczasowe reformy, które były w tym kraju, opierały się o zmiany strukturalne. Trzeba zacząć przede wszystkim od nauczyciela - jeżeli nauczyciel, który pracuje, jest sfrustrowany, ma taki wizerunek społeczny jaki ma, bo zarabia żenujące pieniądze, no to błagam... Jakim on ma być autorytetem? - podkreślił.





Prezes ZNP Sławomir Broniarz i Nauczyciel Roku Przemysław Staroń / Leszek Szymański / PAP



Jury konkursu, na czele którego stoi przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prof. Stefan M. Kwiatkowski, przyznało także dwa wyróżnienia. Otrzymały je: Magdalena Fortunka, pedagog z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku i Anita Plumińska-Mieloch, nauczycielka historii, dyrektor Zespołu Szkół w Luboniu.



Konkursowa kapituła, w skład której wchodzą wszyscy dotychczasowi zdobywcy tytułu "Nauczyciela Roku", przyznała też honorowy tytuł "Przyjaciela Szkoły". Otrzymał go Jacek Ścibor, nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej koło Wrocławia, inicjator facebookowej grupy Superbelfrzy RP, zrzeszającej około 150 aktywnych, kreatywnych i zainteresowanych rozwojem oraz dzieleniem się wiedzą nauczycieli. Tytułem "Inicjatywa Edukacyjna Roku 2018" uhonorowano zaś Order Uśmiechu.



Konkurs "Nauczyciel Roku" odbywał się po raz piętnasty. Zorganizował go tygodnik "Głos Nauczycielski". Kandydatów do tytułu zgłaszają: grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorządy i organizacje społeczne.



W ubiegłym roku tytuł "Nauczyciela Roku" otrzymała Marta Florkiewicz-Borkowska, nauczycielka języka niemieckiego i zajęć technicznych w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach (woj. śląskie).

