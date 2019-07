Napad na kierowcę Parlamentu Europejskiego, który przyjechał przed hotel w Brukseli po eurodeputowaną Beatę Kempę. Trzech sprawców zbiegło.

Beata Kempa / Aleksander Koźmiński / PAP

To nie był napad na Beatę Kempę, tylko chuligański napad na kierowcę. Trzech mężczyzn zaatakowało kierowcę, który podjechał limuzyną PE pod hotel, w którym zatrzymała się Kempa. Do zdarzenia doszło około godz. 8:30.

Europosłance była świadkiem pobicia kierowcy i złożyła zeznania na policji. Jej samej nic się nie stało.

Kempa opowiadała później dziennikarzom, że kierowca, który przyjechał po nią, został zaatakowany przez trzech mężczyzn "bardzo dobrze zbudowanych (...) można powiedzieć o urodzie arabskiej". Nie wiadomo właściwie, czego dotyczyła ta awantura - podkreśliła Kempa. Samochód również został opluty, skopany, pan kierowca też (został) poturbowany - relacjonowała europosłanka PiS.

Dodała, że ucierpiał kierowca, a sama zdążyła się cofnąć do recepcji hotelu i poprosiła, by wezwana została policja. Jak mówiła, napastnicy byli bardzo agresywni, próbowali zaatakować też drugi samochód, ale kierowca zdołał odjechać. Kempa powiedziała, że napastnicy odjechali z miejsca zdarzenia samochodem. Zaznaczyła, że do ataku doszło o poranku, w spokojnej dzielnicy.



Pytana o przyczyny ataku, odparł, że to był " taki atak agresji, komuś nie spodobał się samochód, może kierowca, powód żaden".



Mówiła, że nie sądzi, aby napastnicy wiedzieli kim ona jest i by akt agresji był związany z pracą europosła. Podkreśliła, że zatrzymuje się w różnych hotelach.