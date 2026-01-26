Stołeczny ogród zoologiczny szuka imienia dla swojego nowego mieszkańca. To samiec alpaki, który urodził się pod koniec 2025 r.

Nowy mieszkaniec warszawskiego zoo / Ewa Jakowlew / Materiały prasowe

Ogród zoologiczny szuka dla samca alpaki imienia na literę "R" - od niej zaczynają się imiona wszystkich zwierząt urodzonych tam w 2025 r. Swoje propozycje można zgłaszać do 30 stycznia na facebookowym profilu ZOO.

Jak czuje się nowy mieszkaniec stołecznego ogrodu? "Od pierwszych dni świetnie radzi sobie z niskimi temperaturami i z dużym spokojem, a nawet radością, spaceruje po wybiegu, nie przejmując się mrozami" - zapewniono w mediach społecznościowych.

Nowy mieszkaniec warszawskiego zoo nie ma jeszcze imienia / Iwona Stepajtis / Materiały prasowe

Alpaki znane są z wyjątkowych właściwości swojej wełny. Jest ona gęsta, miękka i doskonale izoluje od zimna. Włókna alpaki są cieplejsze niż owcza wełna, a jednocześnie lekkie i oddychające, dzięki czemu skutecznie chronią zarówno przed mrozem, jak i wilgocią.

Alpaka jest gatunkiem udomowionym, hodowanym przez człowieka od tysięcy lat. Nie występuje więc w dzikich stadach w naturze Ameryki Południowej, skąd pochodzi. Jej najbliższym dzikim przodkiem jest wikunia.