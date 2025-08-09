Na Dniach Konia Arabskiego czas na wybór Narodowego Czempiona i Narodowej Czempionki Polski. Rozstrzygnięcie nastąpi w niedzielę, 10 sierpnia. O te tytuły walczyć będą najlepsze koni, które wygrały swoje klasy klaczy i ogierów podczas dwóch dni rywalizacji w piątek i sobotę. Do rywalizacji w tym roku stanęła ponad setka koni!

/ Tomasz Staniszewski / RMF FM

Klacz Zanella / Fot. Stadnina Koni Michałów /

Czy przyszłość może należeć do rocznej michałowskiej klaczy Zanella? Ona znalazła się wśród zwycięzców swoich klas. Jak mówi RMF FM prezes stadniny Monika Słowik - "Zanella to córka Zigi Zary, ale przede wszystkim wnuczka sławetnej Zigi Zany". Więc z jej występem w Janowie były związane tym większe emocje i tym większa radość - dodała.

Piotr Mazur / RMF FM

47 lat Narodowego Pokazu w Janowie Podlaskim

Od 1979 roku najlepsze polskie konie arabskie walczą w Janowie Podlaskim o najwyższe tytuł Narodowego Czempiona i Narodowej Czempionki. Do tegorocznego Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi zgłoszono 115 koni ze stadnin państwowych i prywatnych. To znacznie więcej niż na narodowych pokazach w innych krajach (w Niemczech wystąpiło 39 koni, w Czechach - 16, a w Belgii na Narodowym Pokazie - 36).

Dlatego zaplanowany aż na trzy pełne wrażeń dni, od piątku 8 sierpnia do niedzieli 10 sierpnia, Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi z pewnością po raz kolejny dostarczy niezapomnianych przeżyć, emocji i wspomnień, przede wszystkim publiczności, która żywo reagując tworzy bardzo ważną część tego arabskiego święta w janowskiej stadninie.

Opowiedziała o tym pełniąca obowiązki prezesa stadniny w Janowie Podlaskim Weronika Sosnowska, z którą rozmawiał dziennikarz RMF FM Tomasz Staniszewski:

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pełniąca obowiązki prezesa stadniny w Janowie Podlaskim Weronika Sosnowska

Czas na Pride of Poland

Kulminacyjnym punktem Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim będzie w niedzielę wieczorem 56. Aukcja Koni Arabskich Czystej Krwi Pride of Poland. Na sprzedaż wystawionych zostanie 15 klaczy, w tym 14 z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce oraz jedna z hodowli prywatnej.

Gwiazdą tegorocznej aukcji ma być klacz Adelita ze stadniny w Janowie Podlaskim, zeszłoroczna Narodowa Czempionka Polski Klaczy Starszych, córka Platynowego Czempiona Świata katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab.

Wideo youtube

Organizatorzy spodziewają się udziału w licytacji kupców m.in. z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych, Australii, Szwecji, Szwajcarii i Belgii.

Czołówka tej listy aukcyjnej to sa konie, z którymi jutro można wyjść i wygrać najpoważniejsze pokazy na świecie - mówi w rozmowie z Tomaszem Staniszewskim współprowadząca aukcję Pride of Poland Anna Stojanowska. Posłuchajcie tej rozmowy:

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anna Stojanowska:

Po aukcji Pride of Poland w poniedziałek kupcy będą mogli licytować kolejne konie podczas Letniej Aukcji Koni Arabskich Summer Sale. Tam wystawiane są zazwyczaj młode konie hodowlane, po niższych cenach niż podczas Pride of Poland. W tym roku licytowane mają być 24 klacze oraz cztery ogiery. 24 konie pochodzą ze stadnin państwowych w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce, pozostałe - z hodowli prywatnych.

Wydarzeniem towarzyszącym Dniom Konia Arabskiego jest kulinarna "Bitwa Regionów" - konkurs organizowany przez KOWR dla Kół Gospodyń Wiejkich.