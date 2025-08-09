Na Dniach Konia Arabskiego czas na wybór Narodowego Czempiona i Narodowej Czempionki Polski. Rozstrzygnięcie nastąpi w niedzielę, 10 sierpnia. O te tytuły walczyć będą najlepsze koni, które wygrały swoje klasy klaczy i ogierów podczas dwóch dni rywalizacji w piątek i sobotę. Do rywalizacji w tym roku stanęła ponad setka koni!
Od 1979 roku najlepsze polskie konie arabskie walczą w Janowie Podlaskim o te najwyższe tytuły w sześciu kategoriach - klaczek i ogierków rocznych, klaczy i ogierów młodszych oraz klaczy i ogierów starszych. Spośród zwycięzców wybierany jest Najlepszy Koń Pokazu, czyli Best in Show. I to właśnie na janowskim ringu pokazowym debiutowało wiele z najbardziej utytułowanych na świecie koni czystej krwi arabskiej.
Czy przyszłość może należeć do rocznej michałowskiej klaczy Zanella? Ona znalazła się wśród zwycięzców swoich klas. Jak mówi RMF FM prezes stadniny Monika Słowik - "Zanella to córka Zigi Zary, ale przede wszystkim wnuczka sławetnej Zigi Zany". Więc z jej występem w Janowie były związane tym większe emocje i tym większa radość - dodała.
Od 1979 roku najlepsze polskie konie arabskie walczą w Janowie Podlaskim o najwyższe tytuł Narodowego Czempiona i Narodowej Czempionki. Do tegorocznego Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi zgłoszono 115 koni ze stadnin państwowych i prywatnych. To znacznie więcej niż na narodowych pokazach w innych krajach (w Niemczech wystąpiło 39 koni, w Czechach - 16, a w Belgii na Narodowym Pokazie - 36).
Dlatego zaplanowany aż na trzy pełne wrażeń dni, od piątku 8 sierpnia do niedzieli 10 sierpnia, Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi z pewnością po raz kolejny dostarczy niezapomnianych przeżyć, emocji i wspomnień, przede wszystkim publiczności, która żywo reagując tworzy bardzo ważną część tego arabskiego święta w janowskiej stadninie.
Opowiedziała o tym pełniąca obowiązki prezesa stadniny w Janowie Podlaskim Weronika Sosnowska, z którą rozmawiał dziennikarz RMF FM Tomasz Staniszewski:
Kulminacyjnym punktem Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim będzie w niedzielę wieczorem 56. Aukcja Koni Arabskich Czystej Krwi Pride of Poland. Na sprzedaż wystawionych zostanie 15 klaczy, w tym 14 z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce oraz jedna z hodowli prywatnej.
Gwiazdą tegorocznej aukcji ma być klacz Adelita ze stadniny w Janowie Podlaskim, zeszłoroczna Narodowa Czempionka Polski Klaczy Starszych, córka Platynowego Czempiona Świata katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab.
Organizatorzy spodziewają się udziału w licytacji kupców m.in. z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych, Australii, Szwecji, Szwajcarii i Belgii.
Czołówka tej listy aukcyjnej to sa konie, z którymi jutro można wyjść i wygrać najpoważniejsze pokazy na świecie - mówi w rozmowie z Tomaszem Staniszewskim współprowadząca aukcję Pride of Poland Anna Stojanowska. Posłuchajcie tej rozmowy:
Po aukcji Pride of Poland w poniedziałek kupcy będą mogli licytować kolejne konie podczas Letniej Aukcji Koni Arabskich Summer Sale. Tam wystawiane są zazwyczaj młode konie hodowlane, po niższych cenach niż podczas Pride of Poland. W tym roku licytowane mają być 24 klacze oraz cztery ogiery. 24 konie pochodzą ze stadnin państwowych w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce, pozostałe - z hodowli prywatnych.
Wydarzeniem towarzyszącym Dniom Konia Arabskiego jest kulinarna "Bitwa Regionów" - konkurs organizowany przez KOWR dla Kół Gospodyń Wiejkich.