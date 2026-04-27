"Dziękujemy za wszystko, co zrobiliście" - piszą w najnowszym wpisie na Instagramie Bedoes i Łatwogang. W ten sposób komentują gigantyczny sukces swojej 9-dniowej zbiórki. Jej licznik zebrał się na kwocie ponad 251 mln złotych. Pieniądze mają trafić na Fundację Cancer Fighters.

Ostatni dzień 9-dniowego streamu Łatwoganga i Bedoesa / Wojciech Olkuśnik / East News

Bedoes i Łatwogang podsumowali na Instagramie rekordową zbiórkę charytatywną - podziękowali wszystkim darczyńcom i podkreślili, że to wspólne dzieło.

W ciągu 9 dni zebrano ponad 251 milionów złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters.

Chcesz wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl.

"Cześć. Piszemy do Was, Kochani, ponieważ jest kilka ważnych spraw, do których chcielibyśmy się odnieść" - tak zaczyna się wpis Bedoesa i Łatwoganga na Instagramie.

"W pierwszej kolejności - dziękujemy za wszystko, co zrobiliście. Nie przyjmujemy gratulacji ani podziękowań. To jest wspólne dzieło nas wszystkich i to my gratulujemy Wam tego, co zrobiliście dla dzieciaków i jak poruszyliście cały kraj" - dodają raper i influencer.

"Nie wykorzystamy w żaden sposób tego dla siebie nigdy" - deklarują.

Instagram Post

Zbiórka Łatwoganga dla Fundacji Cancer Fighters była prowadzona na platformie YouTube. Rozpoczęła się 17 kwietnia i trwała do niedzieli 26 kwietnia, do godz. 21:37. Zebrano ponad 251 mln zł.

Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki była piosenka rapera Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Nagrał ją z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, nagłośniając w ten sposób temat chorób nowotworowych wśród dzieci.