Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. W części kraju będą obowiązywać alarmy pierwszego stopnia. Sprawdź, gdzie temperatura da się we znaki.

/ IMGW / Shutterstock

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem.

Alerty będą obowiązywać w południowo-zachodniej części Polski - od czwartku od 12.00 do godzin wieczornych.

Szczególnie uważać muszą mieszkańcy okolic Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Legnicy, Wrocławia, Opola, Katowic, Zabrza, Gliwic, Bielska-Białej i Krakowa.

Tam temperatura podskoczy do ponad 30 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia przed upałem i silnym wiatrem / IMGW / Zrzut ekranu

Synoptycy IMGW przypominają również o ostrzeżeniach przed silnym wiatrem.

Alerty pierwszego stopnia wciąż obowiązują i potrwają do środowego wieczora. Dotyczą województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, znacznej części kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, północnej części świętokrzyskiego, podkarpackiego, południowo-wschodniej części warmińsko-mazurskiego oraz wschodniej części woj. wielkopolskiego.

Na tych obszarach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, a punktowo do 80 km/h, z zachodu.