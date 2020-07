Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycyjny dla budowy nowego węzła drogowego na drodze krajowej nr 7, czyli zakopiance w Jaworniku k. Myślenic (Małopolskie). Zgodnie z planami inwestycja powinna zostać zrealizowana do 2025 r.

Na zakopiance w Jaworniku powstanie węzeł drogowy / Józef Polewka / RMF FM

Bezkolizyjny węzeł powstanie w miejscu skrzyżowania DK7 z drogą wojewódzką nr 955 w miejscowości Jawornik. W finansowaniu przedsięwzięcia będą uczestniczyć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a także samorządy województwa małopolskiego oraz miasta i gminy Myślenice.



Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka zaznaczył, że węzeł w Jaworniku zastąpi jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań na Zakopiance. Poprawi również dojazd Strefy Aktywności Gospodarczej Jawornik-Polanka, w której pracuje na co dzień 1,2 tys. osób.



Całkowity koszt budowy dwupoziomowego bezkolizyjnego węzła drogowego oszacowano na 73,2 mln zł.



Dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński wyjaśnił, że skrzyżowanie DK7 z drogą wojewódzką nr 955 w miejscowości Jawornik zlokalizowane jest na jednym poziomie. W jego obrębie znajdują się drogi zbiorczo-rozprowadzające oraz kładka dla pieszych.



Po przebudowie skrzyżowania powstanie estakada nad Zakopianką, umożliwiająca bezkolizyjne włączenie się do ruchu na DK7 z drogi wojewódzkiej i dróg gminnych oraz ze Strefy Aktywności Gospodarczej. Nowy węzeł docelowo ma być przystosowany również do przystanku kolejowego w rejonie strefy przemysłowej.



Zgodnie z planami prace przygotowawcze do inwestycji w systemie "projektuj i buduj" potrwają do 2024 r. Lata realizacji robót określono na 2024-2025 rok.