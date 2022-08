"Skontaktowaliśmy się z rodzinami wszystkich poszkodowanych w wypadku autokaru w Chorwacji, za wyjątkiem pacjenta, którego tożsamość jest weryfikowana" - poinformował w komunikacje rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Jak podał, trwa ustalanie tożsamości zmarłych osób.

Zdjęcie z miejsca wypadku / IVAN AGNEZOVIC / PAP/EPA

Rzecznik MSZ w komunikacie zwraca się z prośbą do osób, które nie są członkami najbliższej rodziny poszkodowanych w wypadku autokaru w Chorwacji - w tym pracowników mediów - aby nie kontaktowały się z polską placówką za pośrednictwem dedykowanej infolinii, bo - jak podkreśla - blokuje to infolinię osobom najbardziej potrzebującym.

"W przypadku osób rannych przebywających w chorwackich szpitalach, staramy się informować najbliższą rodzinę bezpośrednio. Udało nam się skontaktować z rodzinami wszystkich hospitalizowanych osób, za wyjątkiem jednego pacjenta, którego tożsamość jest nadal weryfikowana" - napisał Łukasz Jasina.

MSZ apeluje także o cierpliwość. "Jeżeli chodzi o ofiary zmarłe w wyniku wypadku, trwa ustalanie tożsamości tych osób. Przebieg procesu identyfikacji nie zależy wyłącznie od nas i wymaga wspólnego działania chorwackiej prokuratury i policji, miejscowych służb medycznych oraz pracowników placówki" - czytamy w komunikacie rzecznika resortu.

"Z uwagi na powagę sytuacji nie możemy przekazywać informacji, które nie zostały w stu procentach potwierdzone" - podkreślono.



Pielgrzymi byli w drodze do Medjugorie

Do wypadku polskiego autokaru doszło w sobotę ok. godz. 5.40 na autostradzie A4, na północ od Zagrzebia między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podworzec. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie - przekazała policja.

Zginęło 12 osób zginęło, a 32 zostały ranne - 19 z nich jest w ciężkim stanie. Spośród 32 osób rannych, które przewiezione zostały do pięciu chorwackich szpitali, cztery osoby powróciły w nocy z soboty na niedzielę do kraju samolotem wraz z rządową delegacją z ministrem Adamem Niedzielskim na czele. W niedzielę te osoby zostały wypisane z Centralnego Szpitala Klinicznego.

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie wszczęte zostało śledztwo w sprawie sprowadzenia w dniu 6 sierpnia 2022 r. na autostradzie A4 w pobliżu miejscowości Podvorec (Chorwacja) katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób, w następstwie, której śmierć poniosło dwanaście osób.