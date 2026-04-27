W pierwszym kwartale tego roku nie powiodła się żadna próba nielegalnego przekroczenia polskiej granicy z Białorusią - poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Funkcjonariusz straży granicznej na granicy z Białorusią w Połowcach. / Artur Reszko / PAP

W poniedziałek w MSWiA odbyła się odprawa szefa tego resortu Marcina Kierwińskiego m.in. z kierownictwem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic. W trakcie odprawy szef MSWiA poinformował, że w pierwszym kwartale tego roku nie odnotowano ani jednego skutecznego przekroczenia polskiej granicy polsko-białoruskiej.

Minister zwrócił uwagę na skuteczność zapory granicznej - chodzi o wzmocniony płot, a także systemy elektroniczne zamontowane na granicy. Jak dodał, w kwietniu sytuacja praktycznie się nie zmienia, jeśli chodzi o skuteczność.

Mieliśmy jeden przypadek skutecznego przełamania naszej bariery, ale ta osoba została też zidentyfikowana i odesłana - powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Liczba cudzoziemców spadła

Straż graniczna podkreśla, że liczba cudzoziemców nielegalnie próbujących dostać się do Polski zdecydowanie spadła, w związku z przepisami, które dają możliwość nieprzyjmowania od migrantów wniosków o ochronę międzynarodową. Oni wolą próbować dostać się na Zachód przez Łotwę i Litwę.

Z danych straży granicznej wynika, że od 7 lipca ub. r., kiedy przywrócona została tymczasowa kontrola graniczna na odcinkach granicy z Niemcami i z Litwą, w ramach readmisji do Polski z Niemiec przyjęto 282 osoby, zaś w ramach readmisji z Polski do Niemiec przekazano 23 osoby. W tym samym czasie w ramach readmisji do Polski z Litwy przyjęto 12 osób, natomiast w ramach readmisji z Polski na Litwę przekazano 421 osób, które nielegalnie wjechały na terytorium Polski.

Apel MSWiA

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiedział, że resort chce utrzymania narzędzi prawnych, które przyczyniły się do skutecznej walki z nielegalną migracją.

Zwracamy się po raz kolejny do Sejmu o zgodę na przedłużenie czasowego zawieszenia składania wniosków o ochronę międzynarodową. Będziemy też przedłużać obowiązywanie strefy buforowej. To są narzędzia, które budują sytuację, w której nasze służby mogą działać skuteczniej - podkreślił Mroczek.