W pierwszym kwartale tego roku nie powiodła się żadna próba nielegalnego przekroczenia polskiej granicy z Białorusią - poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
W poniedziałek w MSWiA odbyła się odprawa szefa tego resortu Marcina Kierwińskiego m.in. z kierownictwem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic. W trakcie odprawy szef MSWiA poinformował, że w pierwszym kwartale tego roku nie odnotowano ani jednego skutecznego przekroczenia polskiej granicy polsko-białoruskiej.
Minister zwrócił uwagę na skuteczność zapory granicznej - chodzi o wzmocniony płot, a także systemy elektroniczne zamontowane na granicy. Jak dodał, w kwietniu sytuacja praktycznie się nie zmienia, jeśli chodzi o skuteczność.
Mieliśmy jeden przypadek skutecznego przełamania naszej bariery, ale ta osoba została też zidentyfikowana i odesłana - powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Straż graniczna podkreśla, że liczba cudzoziemców nielegalnie próbujących dostać się do Polski zdecydowanie spadła, w związku z przepisami, które dają możliwość nieprzyjmowania od migrantów wniosków o ochronę międzynarodową. Oni wolą próbować dostać się na Zachód przez Łotwę i Litwę.
Z danych straży granicznej wynika, że od 7 lipca ub. r., kiedy przywrócona została tymczasowa kontrola graniczna na odcinkach granicy z Niemcami i z Litwą, w ramach readmisji do Polski z Niemiec przyjęto 282 osoby, zaś w ramach readmisji z Polski do Niemiec przekazano 23 osoby. W tym samym czasie w ramach readmisji do Polski z Litwy przyjęto 12 osób, natomiast w ramach readmisji z Polski na Litwę przekazano 421 osób, które nielegalnie wjechały na terytorium Polski.
Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiedział, że resort chce utrzymania narzędzi prawnych, które przyczyniły się do skutecznej walki z nielegalną migracją.
Zwracamy się po raz kolejny do Sejmu o zgodę na przedłużenie czasowego zawieszenia składania wniosków o ochronę międzynarodową. Będziemy też przedłużać obowiązywanie strefy buforowej. To są narzędzia, które budują sytuację, w której nasze służby mogą działać skuteczniej - podkreślił Mroczek.