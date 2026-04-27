W większości miast Noc Muzeów odbędzie się w połowie maja. Tradycyjnie łańcucki zamek włącza się w tę akcję nieco wcześniej i organizuje zwiedzanie w nietypowych godzinach już w długi majowy weekend. Jakie atrakcje przygotowano w tym roku?

Noc Muzeów w rezydencji Lubomirskich i Potockich rozpocznie się 2 maja o godzinie 18:00. Na uczestników czeka wieczorny spacer po I piętrze i parterze zamku.

Stała ekspozycja zostanie wzbogacona o rzadko prezentowane obiekty, które na co dzień nie znajdują się na trasie zwiedzania. Turyści zobaczą np. XIX-wieczny frak paradny sukienny, w kolorze granatowym, bogato haftowany złotem. Jest to frak, który nosiły wysoko postawione osoby na dworze wiedeńskim - relacjonuje Joanna Garbulińska-Charchut z działu marketingu łańcuckiego zamku. Na trasie zwiedzania znajdzie się również japońskie kimono z atłasu, haftowane ręcznie jedwabnymi, złotymi i srebrnymi nićmi, a także pochodzący z początku XX w. wachlarz balowy ze strusich piór oraz czarne balowe długie rękawiczki i maseczka wenecka karnawałowa - wylicza.

Goście zamku zobaczą też na specjalnym filmie obiekty niedostępne dla ruchu turystycznego. To m.in. wnętrze Wieży Zegarowej z dzwonem z 1725 roku oraz barokowe polichromie wieży północno-zachodniej.

Atrakcji nie zabraknie również przed łańcuckim zamkiem. Teatr Nowa Lutnia przedstawi fragmenty "Zemsty" Aleksandra Fredry w formie spontanicznych występów w różnych punktach przed zamkiem.

Stowarzyszenie "Łucznicy Sanoka" zaprezentuje dawną broń czarnoprochową oraz pokazy jej działania. Przy namiotach grup będzie można porozmawiać z pasjonatami oraz z bliska obejrzeć historyczne stroje i wyposażenie.

Od godziny 19:00 udostępniona zostanie ekspozycja dawnej Ujeżdżalni, gdzie w nocnej scenerii zaprezentowanych zostanie blisko 50 zabytkowych pojazdów konnych. Jednym z nich podróżował Fryderyk Chopin.

Bilety na łańcucką Noc Muzeów kosztują 2 złote (osobno za wstęp do pałacu i dawnej Ujeżdżalni). Można je kupić tylko na miejscu w dniu wydarzenia.

Zwiedzanie będzie się odbywać indywidualnie. Ostatnie wejście do zamku zaplanowano na godz. 22, a do dawnej Ujeżdżalni - na 23.