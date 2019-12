Kołobrzescy śledczy wciąż poszukują dowodów rzeczowych po zabójstwie 16-latka. Zatrzymany w sprawie, o rok starszy nastolatek czeka na przesłuchanie w policyjnym areszcie. Wstępnie przyznał się do winy.

Miejsce zbrodni / PAP/Marcin Bielecki /

Zabójstwo 16-latka w Kołobrzegu. Zatrzymano o rok starszego chłopaka



Poszukiwane jest narzędzie zbrodni. Policjanci znaleźli już m.in. kurtkę i rękawiczkę, w które ubrany był podejrzewany o zabicie Sebastiana J., a które napastnik wyrzucił uciekając z miejsca zbrodni.

W postępowaniu dowodowym ważne są ślady krwi ofiary na odzieży. Zatrzymany wczoraj 17-letni Adrian W. to bliski znajomy ofiary. Po zatrzymaniu miał przyznać policjantom, że to on zabił rok młodszego kolegę.

Na ciele ofiary znaleziono ślady sześciu ciosów nożem. Który z nich był śmiertelny - określą biegli podczas zaplanowanej na ten tydzień sekcji zwłok.

"Fakt" dotarł do wiadomości sprzed zabójstwa

Tymczasem na jaw wychodzą nowe informacje. "Fakt" dotarł do zapisu rozmowy pomiędzy zatrzymanym a dziewczyną, która znała obydwu nastolatków. W rozmowie w gazetą mówi ona, że między nastolatkami była "chora przyjaźń".

Adrian był bardzo zaborczy i nie chciał żeby Sebastian z kimś oprócz niego się przyjaźnił. Gdy Sebastian się temu sprzeciwił i poznał nowych kolegów, to się bardzo mocno wtedy pokłócili - twierdzi dziewczyna.

W dniu, w którym doszło do morderstwa Adrian W. miał pytać Patrycję, czy jeśli zabije człowieka, który go zranił, to będzie złym człowiekiem. Dziewczyna miała odpowiedzieć mu, by "nie robił głupot". 17-latek miał pisać, że stracił matkę oraz przyjaciół i planować samobójstwo. Koleżanka pocieszała go: Dużo przeszedłeś ale nie poddawaj się. Są trudniejsze chwile. Ale nie możesz z tym przegrać. Pokaz światu ze jesteś ponadto. Chłopak miał odpisać: Mądra jesteś ale ja już nie potrafię.