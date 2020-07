W czerwcu tego roku mamy o 3 proc. wyższe dochody niż w czerwcu zeszłego roku - poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w wielkopolskich Obornikach.

Mateusz Morawiecki / \Tytus Żmijewski / PAP

W czerwcu tego roku mamy trzy razy wyższe dochody, niż w czerwcu zeszłego. A czerwiec tego roku, to czerwiec bardzo niedobry dla całego świata - mówił szef rządu. Jego zdaniem wyższe dochody budżetu państwa świadczą o tym, że polska gospodarka się rozwija.

Jak dodał Morawiecki, "konsumpcja ruszyła o kilkanaście procent w czerwcu", ruszył też eksport.

Na początku lipca minister finansów Tadeusz Kościński powiedział podczas konferencji prasowej, że z analiz MF wynika, iż dochody budżetowe w czerwcu są wyższe niż wcześniej planowano.

Z naszych analiz wychodzi, że czerwiec był lepszy niż planowaliśmy, szczególnie w dochodach podatkowych. Na ten moment wygląda, że najgorsze już za nami. Oczywiście nie wiemy, co jest przed nami - powiedział wtedy minister Kościński.

Resort finansów: Poprawia się sytuacja po odmrożeniu gospodarki

Dochody budżetu państwa ogółem w okresie styczeń-czerwiec są wyższe o ok. 3 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku, a deficyt budżetowy po 6 miesiącach 2020 roku wynosi ok. 17 mld zł i jest niższy niż po maju - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Według MF, w czerwcu dochody podatkowe były wyższe o ok. 9 proc. rok do roku.

W ocenie resortu sytuacja budżetowa po odmrożeniu gospodarki poprawiła się. Dochody budżetu państwa ogółem w okresie I-VI są wyższe o ok. 3 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (197,5 mld zł w 2020 roku wobec 192,2 mld zł w 2019 roku). W czerwcu dochody podatkowe były wyższe o ok. 9 proc. rok do roku (29,2 mld zł w 2020 roku wobec 26,7 mld zł w 2019 roku).

Ponadto, w czerwcu miesiąc do miesiąca nastąpiły bardzo wyraźne odbicia w dochodach z podatku akcyzowego i w podatkach dochodowych. Co ważne - podkreśla MF - szczególne widoczne jest ono w podatku CIT. Drugi miesiąc z rzędu następuje trwały wzrost z podatków CIT. Oznacza to, że nadrabiana jest luka między wykonaniem budżetu państwa a harmonogramem.

Deficyt po czerwcu jest o ponad 8,8 mld zł niższy niż po maju (niemal 26 mld zł) i wynosi ok. 17 mld zł.

MF wskazało, że dzięki dobrej współpracy rządu i banku centralnego udało się pozyskać środki z wpłaty z zysku NBP w wysokości 7,4 mld zł. Była ona założona w projekcie ustawy budżetowej i w samej ustawie budżetowej. "Tak dobry wynik to również efekt oszczędnego gospodarowanie środkami publicznymi i dobrego zarządzania gospodarką" - oceniono w komunikacie resortu.